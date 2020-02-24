Школьники превратили стихотворение Леси Украинки на рэп-композицию: эффектное видео
25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки. В канун памятной даты маленькие представители Творческой школы Павла Табакова представили особый трек, написанный на основе стихотворения литератора.
Еще никто не делал рэп-версии стихотворения "Мріє, не зрадь". Но именно эта поэзия с творчества Леси Украинки приглянулась талантливым вокалистам со Львова. Идея записи началась с обычных чтений на занятиях по актерскому мастерству в Творческой школе. И все тем бы и ограничилось, если бы Павел Табаков не взял этот текст и соединил с демоверсией сегодняшней эмоциональной премьеры в стиле рэп.
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"У каждого человека есть мечта, которая ведет его по жизни. Но не всем и не все мечты даются легко... Главное – не сдаваться, даже если мучают отчаяние, боль, безнадежность, бессонные ночи... Желание детей с Творческой школы Павла Табакова неординарно подготовиться к поэтическим чтениям по случаю дня рождения Леси Украинки и превратило малоизвестное стихотворение славной украинской поэтессы на рэп-композицию, которая пробирает до мурашек", – прокомментировали представители Павла Табакова.
Сразу после того, как песня зазвучала в стиле рэперского трека, многие школьники проявили желание принять участие в записи. Поэтому преподавателям пришлось проводить кастинг и выбрать 17 детей, которые и появились в ролике. "Мріє, не зрадь" стали теми словами, которые талантливые вокалисты точно никогда не забудут. В то же время творчество Леси Украинки стало интересным для подростков, которые теперь читают, экспериментируют, придумывают и уже сами предлагают создавать новые поэтически-музыкальные проекты.
Смотрите видео к песне "Мріє, не зрадь", записанное школьниками на стихотворение Леси Украинки:
"Мріє, не зрадь" Леси Украинки: текст рэп-композиции
Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,
Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,
А тепера я в тебе остатню надію вложила.
О, не згасни, ти, світло безсонних очей!
Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари
В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,
Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,
І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.
Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.
Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.
Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,
І тепер вже немає мені вороття.
Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!
Слово, коли ти живе, статися тілом пора.
Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,
Той не вмре, не здобувши нового добра.
Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –
Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,
Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,
А як прийдеться згинуть за теє – дарма!
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