Шляпа как у Жаклин Кеннеди и платье от Victoria Beckham: Меган Маркл поразила очередным выходом

Герцогиня Сассекская активно и насыщенно проводит последние недели перед рождением первенца. Так, в понедельник, 11 марта, 37-летняя Меган Маркл осуществила два выхода по случаю празднования Дня Содружества наций.

Беременная герцогиня Сассекская показывает пример неуемной активистки, которая не пропускает ни одного мероприятия, которое касается круга ее интересов. Так, ранее в сети появились снимки Меган Маркл с мероприятия, которое проходило в Канаде по случаю празднования Дня Содружества наций. Позже жена принца Гарри посетила Вестминстерское аббатство. К слову, туда же прибыли Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и другие члены королевской семьи.

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Для очередного появления перед публикой Меган Маркл выбрала светлый образ. Она надела платье пастельного оттенка с принтом цепей от Victoria Beckham, а поверх него пальто в тон. Изюминкой образа герцогини стала шляпка необычной для нее формы, которую называют "таблеткой". Именно такую модель предпочитала бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Разбавили ее светлый look изумрудно-зеленые туфли-лодочки на каблуке и клатч в тон к обуви.



Меган Маркл и принц Гарри​ / Instagram / @hellomag