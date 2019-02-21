Шляпа с драконом и змеиный принт: Катя Осадчая показала яркий образ

Украинская телеведущая Катя Осадчая посетила гала-премьеру мультфильма "Как приручить дракона 3", в среду, 20 февраля, в кинотеатре "Оскар".

Первыми украинскими гостями, которые просмотрели фильм, стали Лидия Таран, Сергей Лещенко, Полина Ткач, Даша Коломиец, Вячеслав Соломка, Сальто Назад, Соломия Витвицкая и другие. Снимки в новом образе с премьеры Катя опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода Осадчая, которая известна своими стильными шляпами, примерила синего дракона на голове. Также телеведущая надела роскошное миди-платье с питоновым принтом и манящим разрезом для ноги.

В подписи она назвала себя "укротительницей драконов". А в Instagram-Stories Катя поинтересовалась у поклонников, кто сидит у нее на голове.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram-Stories / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram-Stories / @kosadcha