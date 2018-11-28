Шоколадный цвет кожи зимой: топ-5 лайфхаков, как поддерживать загар в домашних условиях

К сожалению, зимой наша кожа становится чуть ли не такой белой, как снег. Чтобы поддерживать хороший тон загара приходится ходить в солярий два или три раза в неделю. Однако, есть несколько лайфхаков, которые помогут быть "шоколадной", забыв о лампах.

Если вы устали от бледной кожи лица, а руки стараетесь все чаще спрятать в перчатках, мы знаем как вам помочь. Конечно, первый шаг к тому, чтобы избавиться от тусклого цвета кожи – это автозагар. Однако рекомендуем прочитать другие лайфхаки, как сохранить эффект как можно дольше.

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Как сохранить загар в домашних условиях / Unsplash

Топ-5 советов, как сохранить загар в домашних условиях

1. Пора переходить на натуральные масла

Органические масла легче наносить на кожу, и они приносят больше пользы. Масла лучше увлажняют кожу и питают склонную к сухости кожу. Это большой шаг к тому, чтобы кожа не шелушилась и хорошо выглядела. Вы можете купить косметическое средство для автозагара сразу с натуральным маслом.

2. Цитрусы – ваше все

Для того, чтобы выровнять тон кожи и избавиться от знаков акне, понадобится лимон. Так, если протирать долькой лимона проблемные участки, они со временем исчезнут. Это следует делать несколько дней подряд и заранее перед нанесением автозагара.

Лимон полезен для уменьшения пигментации кожи / Unsplash

3. Позаботьтесь, чтобы все необходимое было сделано "до"

Если вы ходите на эпиляцию, то стоит спланировать поход к вашему мастеру тоже за несколько дней до нанесения автозагара. Ведь при эпиляции можно избавиться от некоторых отмерших частей кожи и ваша загар будет уже неидельным.

4. Будьте расчетливыми

Не нужно спешить при нанесении средства автозагара. Дайте высохнуть первому слою, а потом займитесь нанесением следующего. Лучше подождать нужный период времени, чем потом страдать от эффекта, который не оправдает ваших ожиданий.

5. Как продлить эффект

Регулярное увлажнение кожи – это залог длительного загара. В холодное время тело нужно питать как минимум один раз в день. Также, пользуясь автозагаром периодически (например, раз в неделю), со временем ваша кожа примет оттенок и он преобретет естественный цвет.



Увлажнение кожи является важной составляющей хорошего загара​ / Unsplash