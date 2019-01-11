Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Изысканный французский десерт, который не оставит вас равнодушным после первого кусочка. Рецепт шоколадного фондана должен быть у каждой хозяйки и станет украшением праздничного стола или романтического ужина.
Ингредиенты для шоколадного фондана
250 грамм черного шоколада (не меше 80%)
240 грамм сливочного масла (не менее 82%)
390 грамм яиц
300 грамм сахара
100 грамм муки
пергамент для выпекания
масло для смазывания формы
Шоколадный фондан
Растапливаем шоколад и масло на паровой бане до однородной массы. Этот процесс важный в приготовлении, поэтому всегда нужно следить за температурой и консистенцией, чтобы шоколад не перегрелся. Помешивайте шоколадную массу еще 5 минут после паровой бане.
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Соединяем яйца и сахар, легко сбивая их венчиком до полного растворения сахара в сосуде.
Шоколадную массу комнатной температуры вливаем в яично-сахарную массу и перемешиваем. Разделяем ее на половину и в одну из них добавляем просеянную муку. Перемешиваем массу до однородности и соединяем две массы.
Накрываем пищевой пленкой, чтобы она полностью покрывала шоколадную массу и оставляем остывать в холодильнике на ночь.
Для выпекания подойдет как металлические кольца одной формы, которые нужно выложить пергаментом, так и форма для выпечки фондана.
Если использовать керамическую форму для выпекания фондана – ее предварительно нужно смазать сливочным маслом.
При формировании фондана оставьте один сантиметр от края формы.
Презентация подачи шоколадного фондана с малиновым соусом
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 15-20 минут.
Основной критерий, по которому вы ориентироваться при выпечке фондана – это слегка мокрая серединка на поверхности фондана, а по краям уже выпеченная. И только тогда вы можете быть уверены, что шоколадный фондан готов и вынимать его из духовки.
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Серединка шоколадного фондана должна вытечь при его разрезании.
Представить десерт можно с шариком мороженого, паутинкой из карамели или вишневым соусом.
Шоколадный фондан. Видео:
Приятного аппетита!
Фото и видео: Богданна Рыбак