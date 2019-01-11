Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео

14 Читати новину українською
Рецепт шоколадного фондана
Рецепт шоколадного фондана / Богданна Рыбак

Изысканный французский десерт, который не оставит вас равнодушным после первого кусочка. Рецепт шоколадного фондана должен быть у каждой хозяйки и станет украшением праздничного стола или романтического ужина.

Ингредиенты для шоколадного фондана

250 грамм черного шоколада (не меше 80%)
240 грамм сливочного масла (не менее 82%)
390 грамм яиц
300 грамм сахара
100 грамм муки
пергамент для выпекания
масло для смазывания формы

Рецепт шоколадного фондану

Шоколадный фондан

Растапливаем шоколад и масло на паровой бане до однородной массы. Этот процесс важный в приготовлении, поэтому всегда нужно следить за температурой и консистенцией, чтобы шоколад не перегрелся. Помешивайте шоколадную массу еще 5 минут после паровой бане.

Читайте также: Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки

Соединяем яйца и сахар, легко сбивая их венчиком до полного растворения сахара в сосуде.

Шоколадную массу комнатной температуры вливаем в яично-сахарную массу и перемешиваем. Разделяем ее на половину и в одну из них добавляем просеянную муку. Перемешиваем массу до однородности и соединяем две массы.

Накрываем пищевой пленкой, чтобы она полностью покрывала шоколадную массу и оставляем остывать в холодильнике на ночь.

Для выпекания подойдет как металлические кольца одной формы, которые нужно выложить пергаментом, так и форма для выпечки фондана.
Если использовать керамическую форму для выпекания фондана – ее предварительно нужно смазать сливочным маслом.

При формировании фондана оставьте один сантиметр от края формы.

Шоколадний фондан рецепт приготування

Презентация подачи шоколадного фондана с малиновым соусом

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 15-20 минут.

Основной критерий, по которому вы ориентироваться при выпечке фондана – это слегка мокрая серединка на поверхности фондана, а по краям уже выпеченная. И только тогда вы можете быть уверены, что шоколадный фондан готов и вынимать его из духовки.

Читайте также: Рецепт домашних чебуреков: тесто и два варианта начинки

Серединка шоколадного фондана должна вытечь при его разрезании.

Представить десерт можно с шариком мороженого, паутинкой из карамели или вишневым соусом.

Шоколадный фондан. Видео:

Приятного аппетита!

Фото и видео: Богданна Рыбак

 

Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
сегодня 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 14
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
82741
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 211
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 868
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 264
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 418
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук