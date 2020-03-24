Шопинг онлайн: где и что покупать в период карантина

Кабинет министров с 18 марта по 3 апреля закрыл все кофейни и заведения общественного питания, позволив им доставлять еду по домашним адресам. Также закрыты фитнес-центры, ТРЦ и магазины, кроме тех, которые торгуют продовольственными товарами.

Поэтому пока украинцы находятся на карантине, редакция LifeStyle 24 собрала для вас ряд магазинов, где можно заказать необходимые товары с бесплатной доставкой.

Читайте также: Лучшие университеты мира открыли доступ к учебным материалам: список

Из имеющихся рекомендаций вы можете выбрать доставку еды из ресторанов, продукты, бытовую технику, косметику и даже одежду.

Магазин "Антошка"

Несмотря на то, что все магазины закрыты до 3 апреля, любые необходимые товары можно приобрести онлайн.

На период карантина магазин детских товаров "Антошка" обеспечит покупателей игрушками, автокреслами, одеждой, обувью и другими товарами с бесплатной доставкой до 31 марта.

В "Антошке" вы можете приобрести специализированное детское питание, смеси для грудного вскармливания, детские каши, пюре, а также подгузники и средства гигиены по уходу за малышами.

Uber Eats

Сервис запустил бесплатную доставку во время карантина на заказ свыше 250 грн до 31 марта. В приложении нужно ввести промокод:

KYIVDELIVERYMARCH – Киев;

LVIVDELIVERYMARCH – Львов;

ODESADELIVERYMARCH – Одесса,

KHARKIVDELIVERYMARCH – Харьков.

Uber Eats также ввели бесконтактную доставку, когда курьер оставляет заказ в условленном месте, к примеру, под дверью.

Glovo

Glovo является одним из самых популярных сервисов доставки еды в Украине. Функционирует доставка в 15 городах. В услуги входит доставка еды из ресторанов, супермаркетов и аптек.

Аптека "Добрый день"

В период карантина аптека "Добрый день" предоставляет бесплатную доставку товаров при оформлении заказа на сумму более 500 гривен.

Фокстрот

Магазин электроники и бытовой техники предлагает бесплатную доставку по заказу товаров от 500 гривен до "Новой почты". Также на некоторый ряд товаров в магазине действует скидка – 50%. Акция продлится до 5 апреля. Если же ваш заказ превысит 3 тысячи гривен, курьер бесплатно доставит вам товар по домашнему адресу.

В магазин

Rozetka

В связи с карантином интернет-магазин Rozetka предлагает бесплатную курьерскую доставку на дом на сумму от 2 тысяч гривен. Получить бесплатную доставку от "Новой почты" на все группы товаров вы можете сделав заказ на сумму от 500 гривен.

В магазин (до 3 апреля)

F.ua

Интернет-магазин F.ua обеспечивает покупателей бесплатной доставкой при заказе от 500 гривен. Бытовую технику, одежду или косметику сможете забрать из "Укрпочты".

В магазин

EVA

Торговая сеть EVA, специализирующаяся на товарах красоты и здоровья, предлагает бесплатную доставку на сумму от 400 гривен. Если же заказ будет на меньшую сумму, цена доставки составит 25 гривен. Воспользоваться предложением можно в Киеве, Днепре, Мариуполе, Одессе, Запорожье, Полтаве, Львове или Харькове.

Winetime

Если дома вам надоело сидеть, а походы в супермаркеты вызывают у вас беспокойство – воспользуйтесь доставкой от гастромаркета Winetime. В онлайн-магазине вы можете заказать хамон, прошутто, различные виды сыров, сладости и алкоголь. Бесплатная доставка по Киеву для заказа от 500 гривен, по Украине "Новой почтой" от 1000 гривен.

В магазин

АТБ, Rozetka и "Новая почта"

АТБ, Rozetka и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом в период карантина. Пилотный проект пока запущен только в Днепропетровской области. Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Цена доставки – 60-75 гривен.

Смотрите, как это выглядит:

Набор №1 (408 гривен):

Туалетная бумага – 2 шт;

Мыло туалетное (жидкое или твердое эко-пак) – 1 шт;

Салфетки влажные (15 шт) – 3 упаковки;

Салфетки (бумажные) 60 шт – 1 упаковка;

Яйца куриные – 1 упаковка;

Молоко длительного хранения – 1 шт

Консервы рыбные (бычок или сардина) – 1 шт;

Консервы мясные – 1 шт;

Масло – 1 шт;

Чай черный – 1 шт;

Кондитерские изделия (вафли или печенье) – 1 шт;

Вода без газа 1.5 л – 1 шт;

Крупа (ячневая или пшеничная) – 1 шт;

Макароны – 1 шт;

Сахар – 1 шт;

Соль – 1 шт;

Картофель – 1 кг;

Морковь – 1 кг;

Свекла – 1 кг;

Лук – 1 кг;

Яблоки – 1 кг;

Пакет большой – 1 шт.