Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль победила на премии "Золотая Жар-Птица 2020" в номинации "Баллада года". Для получения статуэтки звезда выбрала эффектный образ и в очередной раз поразила поклонников.

На инстаграм-странице фан-клуба артистки опубликовали серию фотографий, где она предстала в стильном аутфите. Знаменитость удивила поклонников, ведь этот образ отличался от того, в каком ее привыкли видеть.

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Эффектный образ Тины Кароль

Кароль позирует со статуэткой "Золотой Жар-Птицы". Дуэтная песня "Вільна", которую Тина выполняет вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, в этом году победила в номинации "Баллада года".

Обычно Тина Кароль предстает перед публикой в ​​платьях от известных дизайнеров, однако на этот раз она решила поэкспериментировать с образом. Для получения награды исполнительница надела костюм нежно-голубого цвета, состоящий из штанов и пиджака. Также можем видеть на ней короткий бежевый топ. Тина объединила такой look со стильными туфлями-лодочками на каблуках.



Тина Кароль в штанном костюме / Instagram / @tinakarol_fantina

Роскошные волосы знаменитость уложила в привычную для себя прическу, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах. Также накрасила ногти лаком красного цвета.



Тина Кароль с красной помадой на губах​ / Instagram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль получила премию "Золотая Жар-Птица 2020"​/ Instagram / @tinakarol_fantina