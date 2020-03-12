Штрафов не будет: в МИД пообещали украинцам за границей решить проблемы с визами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 12 марта рассказал, что все проблемы, которые могут возникнуть из-за проблем невыезда из стран, где кризисная ситуация с коронавирусом, будут решены.

После объявления ВОЗ о статусе распространения коронавируса Covid-19 как пандемия, 12 марта глава МИД обнародовал главные тезисы, которые могут возникнуть у украинцев, оказавшихся в "ловушке" за границей из-за вируса.

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Кроме совета избегать поездок за границу в ближайшее время, Дмитрий Кулеба отметил, что все страны, включая Украину, сейчас находятся на одинаковом уровне защищенности в отношении вируса. Нет абсолютно подготовленных или неподготовленных стран в случае возникновения массовых проблем. "Ни одна страна ЕС не готова полностью к противодействию коронавирусу, все страны на одном уровне", – резюмировал Кулеба.

Наряду с этим, правительства стран идут на контакт, потому как Европейский Союз, так и Украина готовы помогать друг другу в случае возникновения проблем их граждан: "Украинские дипломаты и консулы будут работать за рубежом в особом напряженном режиме для защиты прав и интересов наших граждан".

Кулеба объяснил, что украинцы всегда могут обратиться в консульства в странах, где они находятся, по горячим линиям, которые есть на всех сайтах представительств. А если возникают проблемы с документами, то Украина готова пойти им на встречу.

Мы понимаем, что из-за ограничительных мер, принимаемых правительствами стран, у вас могут быть проблемы с документами (просрочка, невозможность уехать и т.д.). Мы будем оказывать вам максимальное содействие. Также будем работать с правительствами соответствующих стран, для того чтобы вы могли избегать штрафов и каких-либо последствий такой ситуации,

– заявил глава МИД.

Чиновник подытожил, что это будет касаться только добропорядочных граждан, которые по ряду обстоятельств попали в эту ситуацию. "Мошенников и недобропорядочных людей, которые попытаются воспользоваться кризисом в связи с коронавирусом для решения своих личных вопросов – мы будем четко их выявлять и действовать соответственно", – добавил Кулеба.

Смотрите видео брифинга с главой МИД:

Согласно информации представителя МИД Украины, по состоянию на 12 марта известно о 5 инфицированных коронавирусом граждан Украины, которые находятся за границей. Одна украинка находится в Италии, а еще четверо – в Японии.