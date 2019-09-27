Шведская модель Эльза Хоск учит носить модный аксессуар осени: подборка фото

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск постоянно демонстрирует в своем Instagram трендовые луки. Не замедлила модель и с осенними аксессуарами, среди них – панама.

Такой аксессуар идеально подойдет к кожанке или тренчу. Стильно смотрятся панамы с солнцезащитными очками. Именно ими Эльза дополнила свой образ.

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На фото 30-летняя модель предстала в черной панаме, кардигане и открытой обуви такого же цвета. Кардиган Эльза стильно надела так, чтобы верхние и нижние пуговицы были расстегнутыми. Обувь модель выбрала тоже трендовую – с квадратным носком. Разбавила свой лук шведская модель юбкой макси с большим разрезом.



Эльза Хоск демонстрирует тренд осени / @hoskelsa

Что интересно, такая юбка и кардиган также входят в список мастхэв нарядов на осень. Кардиган можно миксовать с Mom Jeans или атласными юбками. Они могут быть различных комплектаций и фасонов. Рекомендуется надевать кардиган с майкой или же на обнаженное тело.



Эльза Хоск демонстрирует интересный образ / @hoskelsa

Юбка стильно будет смотреться, если вы оденете ее с вязаным свитером и высокими ботфортами на каблуке. Если же вам не очень удобно одевать обувь на каблуках, то сапоги можно заменить обычными кроссовками.



Эльза Хоск в трендовом наряде / @hoskelsa