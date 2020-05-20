Sia усыновила двух совершеннолетних парней: артистка объяснила свое решение

Австралийская певица Sia известна во всем мире благодаря своим чувственным песням. В то же время о ее частной жизни поклонники знают немного. Но на днях артистка сделала исключение и откровенно рассказала, что теперь стала мамой двоих детей: она усыновила совершеннолетних парней.

Об этом Sia откровенно рассказала в телешоу, передает The Insependent. Артистка призналась, что еще в 2019 году усыновила двух совершеннолетних парней. Причиной стал их возраст, ведь такие дети имеют мизерные шансы попасть в какую-то семью. Именно поэтому Sia усыновила взрослых подростков, дав им крышу над головой.

Читайте также: Экс-жена рэпера Сереги о похищении им детей: Говорит, что никогда их не вернет

"В прошлом году я усыновила двоих парней. Им обоим было по 18 лет, а сейчас – 19. Они были уже слишком взрослыми для усыновления, поэтому почти не было шансов, что их заберет семья. Я их очень люблю", – поделилась Sia.

Сейчас певица тщательно оберегает детей от СМИ. В сети она не опубликовала ни одного фото усыновленных школьников. В то же время Sia поделилась, как ее дети переживают пандемию коронавируса. Артистка призналась, что карантин их угнетает, однако сыновья уделили больше внимания обучению и саморазвитию, что радует звездную мамочку.

Что известно о личной жизни Sia

Одна из самых успешных певиц мира Sia была замужем. В 2014 году она пошла к алтарю с режиссером Эриком Андерсом Лангом. Однако уже через 2 года супруги объявили о разводе.



Sia с бывшим мужем / Pinterest

По последним данным, Sia имеет отношения с рэпером Diplo, однако создавать с ним семью не спешит.

Известно, что биологических детей у Sia нет, поэтому она забрала двух ребят из приюта. Об усыновлении артистка задумалась после просмотра документального фильма HBO. В киноленте звезда узнала о сироте Десани, отец которого убил его маму. Преступление произошло на глазах у 4-летнего ребенка. В интервью GQ Sia рассказала, что хочет взять под опеку мальчика, которому сейчас 16 лет, и помочь ему наладить жизнь. Однако почему звезде не удалось этого сделать, пока неизвестно.