Сияет в зеленом платье Valentino: яркий выход звезды "50 оттенков серого" Дакоты Джонсон

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная участием в фильме "50 оттенков серого", стала гостьей Международного кинофестиваля в Торонто.

Дакота Джонсон посетила премьеру своей новой ленты "Друг" в рамках кинофестиваля в Канаде. В первый день актриса поразила всех роскошными кутюрными образом от Dior. Следующий выход стал не менее эффектным.

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Знаменитость стала гостьей светского вечера "Актеры за мир" в очаровательном платье от Valentino из коллекции Resort 2020. Длина, открытые плечи с объемными воланами и интересный травяной цвет идеально смотрелись на Джонсон.

Дополнили образ актрисы собранные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на губах.

Интересно то, что на звездной дорожке Дакота встретила своего коллегу из фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнана.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Getty Images

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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