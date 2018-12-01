Сильная и уверенная Мишель Андраде страстно станцевала в новом клипе Hasta La Vista – видео

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Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram @mishvirmish

21-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде представила новый клип на песню "Hasta La Vista".

Новый видеоклип опубликован 29 ноября на официальном YouTube-аккаунте певицы, в котором соблазнительная Мишель Андраде продемонстрировала зажигательные латиноамериканские танцы.

мішель андраде
Мишель Андраде / Instagram @mishvirmish

Хореографом выступила Мария Кущова, а автором клипа стала Таня Муинне, известная своими работами для "Время и Стекло", MONATIK и других популярных украинских артистов.

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На своей странице в Instagram Мишель рассказала о песне и поблагодарила командну за совместную работу.

В каждом из нас живет уязвимая влюбленная душа и здравый смысл, внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим. Но именно он, в результате, оказывается прав. Ты находишь в себе силы сказать Hasta La Vista и открываешь сердце новому чувству,
– отметила Андраде.

Мишель Андраде – Hasta La Vista: смотрите видеоклип

мішель андраде
Мишель Андраде / Instagram @mishvirmish

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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