Сильная и уверенная Мишель Андраде страстно станцевала в новом клипе Hasta La Vista – видео

21-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде представила новый клип на песню "Hasta La Vista".

Новый видеоклип опубликован 29 ноября на официальном YouTube-аккаунте певицы, в котором соблазнительная Мишель Андраде продемонстрировала зажигательные латиноамериканские танцы.



Мишель Андраде / Instagram @mishvirmish

Хореографом выступила Мария Кущова, а автором клипа стала Таня Муинне, известная своими работами для "Время и Стекло", MONATIK и других популярных украинских артистов.

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На своей странице в Instagram Мишель рассказала о песне и поблагодарила командну за совместную работу.

В каждом из нас живет уязвимая влюбленная душа и здравый смысл, внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим. Но именно он, в результате, оказывается прав. Ты находишь в себе силы сказать Hasta La Vista и открываешь сердце новому чувству,

– отметила Андраде.

Мишель Андраде – Hasta La Vista: смотрите видеоклип



Мишель Андраде / Instagram @mishvirmish