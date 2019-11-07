Сильный и очень умный мальчик: знакомые принца Гарри и Меган Маркл рассказали о их сыне

Герцоги Сассекские не скрывают своего счастья от родительства. В среду, 6 ноября, единственному сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнилось 6 месяцев. По этому случаю инсайдеры из близкого окружения пары решили рассказать, каким растет маленький Арчи Гаррисон.

Как они рассказали журналистам US Weekly, у герцогов Сассекских был очень напряженный год. Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены были противостоять хейтерам и журналистам, которые обсуждали любой, даже самый маленький, их промах. Но делать это супругам приходилось с новорожденным ребенком, поэтому пара часто ссорилась по пустякам.

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"Для пары это был непростой год, со всей драмой, что их окружает, и уходом за новорожденным. Поэтому в первые месяцы после появления Арчи его родители спорили по пустякам, потому что сильно истощались. А теперь у Меган и Гарри появилось больше времени друг для друга ", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники издания отмечают, что первенец герцогов Сассекском развивается стремительно и довольно спокойно реагирует на повышенное внимание людей. Арчи Гаррисон почти не плачет и любит проводить время со своим звездным отцом.

"Он сильный и очень умный мальчик. Может сесть без поддержки, перевернуться и почти ползает. Арчи пока не говорит, но уже пытается ... Когда Гарри входит в комнату, ребенок очень радуется. Предполагаю, что сын Меган и Гарри будет светской звездой. Он выглядит особенно счастливым, когда он в толпе людей ... Арчи редко плачет, проявляет живой интерес к окружающему миру и охотно идет на контакт с людьми ", – добавил инсайдер.

Что известно о сыне принца Гарри и Меган Маркл?

Герцогиня Сассекская родила первенца 6 мая 2019. До родов Меган Маркл принимала активное участие в светских мероприятиях и поддерживала своего мужа на официальных встречах. После рождения сына супруги официально известили, что мальчика назвали Арчи Гаррисоном Маунтбаттен Виндзор.



Согласно свидетельству о рождении, роды состоялись в элитной лондонской больнице. Стоимость одного дня пребывания в клинике составляет около тысячи долларов. Мальчик родился в 5:26 утром, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства", что является традицией королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл поселились с сыном в Виндзоре и несколько раз меняли его няню.



В сентябре 2019 королевская чета с сыном впервые осуществила международное турне. Арчи Гаррисон с родителями отправился в Африку. О семейном путешествии принца Гарри и Меган Маркл сняли документальный фильм, в который вошли не только кадры с работы, но и эксклюзивные комментарии о воспитании ребенка и частной жизни. Такую открытость королевские родственники не понимают, ведь правила запрещают паре обсуждать семейную жизнь с журналистами.