Силой удерживали в психиатрической клинике: Бритни Спирс сделала резонансное заявление в суде

Поп-певица Бритни Спирс ошеломила всех резонансным заявлением. Во время судебного заседания артистка рассказала, что на самом деле она не добровольно находилась в психиатрической клинике, а ее силой там держали.

Как сообщил инсайдер TMZ, заседание состоялось в пятницу, 10 мая. Рассмотрение дела Бритни Спирс проходило в закрытом режиме, поскольку служители Фемиды учли состояние психологического здоровья звезды. При этом истцом была сама артистка, которая обратилась к представителям одного из судов Лос-Анджелеса с просьбой лишить его отца опекунства над ней.

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В 2008 году, у Бритни Спирс случился нервный срыв, потому местный суд принял решение передать опекунство над певицей ее отцу Джейми. Именно мужчина может распоряжаться счетами звезды и отвечает за ее лечение.

По информации источников таблоида, во время заседания 37-летняя Бритни изменила свои показания. Она убеждала судей, что ее отец Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без всякого согласия. Кроме этого, в больнице он заставлял артистку принимать наркотические препараты.

Резонансное заявление Бритни подтвердил адвокат, которого наняла ее мать, и сама Линн Спирс. Ранее она публично заявляла, что делала все возможное, чтобы узнать причину пребывания дочери в психиатрической клинике, однако ответа так и не получила. В своем судебном иске Линн требовала предоставить ей детали, касающиеся опеки над дочерью, которая длится 11 лет. В конце дела женщина надеется получить юридические права, чтобы влиять на решения своего экс-возлюбленного Джейми Спирса в вопросах, касающихся Бритни.

Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу. И это неудивительно: зал суда артистка покинула босиком.



Бритни Спирс босиком вышла из суда / Скриншот

Что известно о лечении Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс постепенно восстановила свое эмоциональное состояние и не было нервных срывов. Однако в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. По предварительной информации, в Рехаб звезда попала из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций, которые он едва пережил. Справиться с волнением самостоятельно артистка не смогла, поэтому обратилась за помощью к медикам.

Впоследствии журналисты получили достаточно резонансные заявления, касающиеся Бритни Спирс. В частности, мама звезды заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно, а инсайдеры рассказали, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. После таких тревожных новостей страницу Бритни Спирс засыпали сообщениями взволнованные сторонники. Однако для фан-группы она записала видеообращение, в котором сообщила, что у нее все в порядке, курс лечения завершился и сейчас она находится дома.

Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность впечатляет, но то, что мне сейчас действительно нужно – это немного приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна,

– добавила она.