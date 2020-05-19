Сильвестр Сталлоне отмечает 23 годовщину брака: как звездная пара выглядит сейчас

73-летний голливудский актер отпраздновал 23 года супружеской жизни с 51-летней американской моделью Дженнифер Флавин. Жена Сильвестра Сталлоне по случаю знаковой даты поделилась кадром с мужем и доказала, что их любовь с годами только крепнет.

Семья Сильвестра Сталлоне – одна из самых крепких голливудских родиин. Звезда "Рэмбо" часто появляется на публике рядом с красавицей-женой и радостно позирует с ней перед вспышками камер. Так, бывшая модель Дженнифер Флавин опубликовала в инстаграм-профиле фото с любимым по случаю 23 годовщины брака.

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На фото звездная пара предстала совсем не на красной дорожке в свете софитов, а в собственном роскошном особняке в Лос-Анджелесе, в котором и проводит карантин с тремя дочерьми. Автором селфи стал сам Сильвестр Сталлоне. Жена склонилась на плече любимого, показав, что за годы совместной жизни нежность и чувства между ними не угасли.

Этот кадр вызвал настоящий фурор в сети. Пользователи оценили его более 42 тысячами лайков и засыпали супругов поздравлениями в комментариях.

Что известно о браке Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин?

Голливудский актер и фотомодель поженились в 1997 году после девяти лет отношений. Во время продолжительного романа пара публично расходилась, однако меньше чем за год осознала, что до сих пор любит друг друга. С тех пор Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин неразлучны.

Первая дочь пары София родилась до их официального брака. Свадебная церемония состоялась в одном из отелей Лондона, когда девочке был всего год. Впоследствии у супругов родились дочери Систин и Скарлет, которые строят свою каръема в кино и модельной индустриии. Сильвестр Сталлоне не скрывает, что именно Дженнифер Флавин перевоплотила его из ловеласа в порядочного семьянина.