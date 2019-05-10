Сильвестр Сталлоне представит фильм "Рэмбо 5" на Каннском кинофестивале

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Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне / Instagram/ @officialslystallone

Легендарный американский актер, прославившийся своими ролями в фильмах о Рэмбо, представит новую часть культового фильма в Каннах, Франции. В кинокартине Сильвестр Сталлоне сыграет хорошо знакомую ему роль – Джона Рэмбо.

Об этом сообщает иностранное издание Japan Today.

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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне заявил о желании представить новую часть серии фильмов о Рэмбо на Каннском кинофестивале, который начнется во вторник, 14 мая.

По сюжету, в центре событий возникает вьетнамский ветеран войны Джон Рэмбо. На сайте отмечается, что съемки картины "Рэмбо V: Последняя кровь" завершились еще несколько месяцев назад, однако официальную премьеру запланировали на осень 2019 года.

 
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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