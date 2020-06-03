В США продолжаются массовые протесты из-за смерти Джорджа Флойда, который умер после удушающего приема правоохранителей. В сети также приобщаются к митингам против произвола полиции. Вместе с тем популярность приобрел кадр из "Симпсонов", на котором изображена сцена ареста Флойда. Могли ли создатели мультсериала предсказать протесты – узнавайте на LifeStyle 24.

Правда или фейк: в "Симпсонах" был кадр с Флойдом

В первые дни июня 2020 года в сети активно распространяют кадр в стиле знаменитого мультсериала "Симпсоны". На снимке милиционер задерживает афроамериканца, держа на его шее колено. Именно такой прием применили полицейские при аресте Джорджа Флойда, что и привело к его смерти. Такую картинку восприняли, как предсказание событий настоящего.

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Но, как оказалось, такого кадра в мультсериале "Симпсоны" нет. Фотографию сделал пользователь сети с ником Юри Помо. Он изобразил скандальный арест и одну из героинь Лизу Симпсон, которая держит плакат протестующих "Справедливость за Джорджа".

Автор коллажей разместил фото в инстаграме за 5 дней после смерти Джорджа Флойда. Таким образом Юри Помо отреагировал на события, которые всколыхнули все США и мир.

"Благодаря "Симсонам" я хотел, чтобы вы задумались над всем. Всем с детства известен этот мультсериал, поэтому сообщение, возможно, будет более четким и сильным. Представьте, что вы смотрите с ребенком эпизод, где случается эта жестокая сцена, без шуток, иронии, которая присутствует в "Симпсонах". Что вы будете чувствовать?" – написал Юри Помо.

Кроме этого, он создал еще несколько коллажей, которые демонстрируют протесты в США.

Что известно о смерти Джорджа Флойда: коротко

25 мая в Миннеаполисе состоялось скандальное задержание, видео которого разлетелось по сети. Правоохранители осуществляли арест Джорджа Флойда, используя удушающий прием. На видео, которое сняли очевидцы, было видно, что мужчина умолял не убивать его. Афроамериканец выкрикивал, что не может дышать, на что не обращал внимания полицейский. Мужчину отпустили, когда он затих: Джордж Флойд умер.

Такой беспредел и расизм спровоцировали массовые протесты. В США тысячи людей вышли на улицы городов, несмотря на пандемию. Сейчас арестовали более 4 тысяч митингующих, в некоторых городах, где были столкновения, ввели комендантский час. В то же время правоохранители признают действия своих коллег неправомерными. В знак единства, они становятся на колено перед американцами.

Виновников трагедии уже уволили и задержали.

Какие кадры "Симпсонов" осуществились

Первые эпизоды "Симпсонов" вышли на экран еще в 1989 году. С тех пор за жизнью, казалось бы, обычной американской семейки следили миллионы киноманов. Каждый раз Гомер и Мардж со своими детьми Бартом, Лизой и Мэгги попадали в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех.

Однако некоторые сцены "Симпсонов" были пророческими. Так, более 10 лет назад авторы проекта показали будущее, в которое попал Барт. Его дочь Лиза стала президентом после Дональда Трампа.



В "Симпсонах" предсказали президентство Трампа / Кадр из мультсериала

Кроме этого, в проекте предсказали визит Трампа в Саудовскую Аравию, экономический кризис в Греции, вручение Нобелевской премии по экономике Бенгту Гольмстрему, нападение тигра на дрессировщика Роя Хорна, результаты Кубка мира 2014 года и др.