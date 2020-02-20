Синди Кроуфорд – 54! Секреты неувядающей красоты супермодели

Смотришь и глазам не веришь, что топовой модели 90-х – Синди Кроуфорд – сегодня 54! Так выглядеть в солидные годы, как она, мечтает едва ли не каждая женщина. Поэтому делимся с вами главными секретами, которых придерживается наша именинница, чтобы сохранить свою красоту.

Утренний заряд и полезная еда

Бывшая супермодель не устает каждое утро радовать себя фирменным смузи. А зачем лениться, если такая вкуснятина заряжает ее энергией и насыщает организм полезными веществами? "Все очень просто. В чаше блендера я смешиваю миндальное молоко, пол банана, небольшую миску шпината, немного мяты, какао и протеин", – поделилась Синди Кроуфорд рецепту в одном из интервью.

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Также красотка признается, что старается правильно питаться в течение дня. Придерживаться этого, как убеждает звезда, ей помогает популярное ныне правило 80/20: "Это означает: должно быть 80% полезной пищи. Я стараюсь есть жирную рыбу, белки, овощи. Но просто обожаю шоколад, поэтому он всегда должен быть у меня под рукой, пусть в небольшом количестве".

Постоянные тренировки

Спорт – еще одна составляющая непревзойденного вида экс-модели. Ведь за гантели и скакалки Синди Кроуфорд взялась еще в начале своей карьеры. Видимо, привычка тренировать свое тело стала для именинницы постоянной – даже сейчас она не только уделяет тренировкам несколько часов в неделю, а делает их разнообразными. "Я предпочитаю кардио-прыжок на батуте, беговую дорожку или быструю походку. Одно из моих любимых занятий – это бег по ступенькам моего дома, что ведут к пляжу. Утром включаю аудиокнигу или музыку и минут двадцать поднимаюсь-спускаюсь по ним", – говорит женщина. Когда Кроуфорд становится этого мало, она вспоминает упражнения со школы, затем выполняет обычную разминку и приседает.

Отдых после работы

Наступает момент, когда постоянные фотосессии и время в спортзале утомляют Синди Кроуфорд. На такие сигналы своего организма модель сразу обращает внимание, поэтому дает ему достаточно времени для восстановления. Конечно, использует для этого не только ночные часы сна или медитации, но и бьюти-процедуры. "Моим любимым способом релаксации является инфракрасная сауна, которую я стараюсь устраивать раз в неделю. Она помогает вырабатывать коллаген, чтобы уменьшить неровности кожи, балансирует ее общий тон и улучшает циркуляцию. Еще какие-то выгоды? В основном, это полчаса чтения, во время которых меня никто не прерывает", – убеждена модель.

База для лица

Контент инстаграм-страницы Синди Кроуфорд – это преимущественно фото, на которых она позирует с максимально естественным видом. Присмотревшись, можно заметить, что кожа нашей именинницы в 54 года просто сияет! Конечно, модель пьет достаточно воды, не курит и следит за качественным сном. Однако подчеркнуть свежесть ее лица, все же, помогает проверенная временем косметика. Синди достаточно нескольких средств, чтобы радовать окружающих своей красотой. "Я всегда наношу на лицо солнцезащитный крем, поэтому немного румян, потом подрисовываю глаза тушью, а губы-блеском. Без этих четырех "продуктов" просто не могу выйти за дверь. А на съемках, бывает, слышу о том, что моя кожа прекрасна! Да, она мне тоже по нраву", – рассказывала именинница.