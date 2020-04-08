Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл рассказали о встрече с принцессой Дианой

Принцесса Диана с легкостью покоряла мир своим изяществом и дипломатией. В восторге от встречи с Леди Ди остались и знаменитые модели Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, которые на днях поделились воспоминаниями об этом событии.

Во время карантина звезды развлекаются, как только могут. Так, модель Наоми Кэмпбелл создала видеошоу No Filter with Naomi. Звездной гостьей на этот раз стала ее коллега Синди Кроуфорд. В беседе обе знаменитости вспомнили свои визиты в Кенсингтонский дворец по приглашению принцессы Дианы.

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Наоми Кэмпбелл познакомилась с монархами первой. Когда Уильяму было 13-14 лет принцесса Диана устроила для него сюрприз, пригласив британских моделей, которыми он восхищался.

Я была вместе с Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон. Тогда Уильяму было лет 13-14. Он как раз должен был вернуться из школы, и мы пришли немного раньше, чтобы встретить его уже дома. И это было так мило,

– поделилась Наоми Кэмпбелл.

Синди Кроуфорд познакомилась с принцессой Дианой на 2 года позже. Модель с восторгом вспомнила Леди Ди и призналась, что она сама пригласила манекенщицу во дворец.

"Она мне очень понравилась. Я счастлива, что мне удалось познакомиться с ней лично... Я собиралась в Лондон на съемки для Pepsi, поэтому договорилась встретиться с ними в Кенсингтонском дворце. Это было невероятно для меня. Я много думала, что же надеть, чтобы не выглядеть неопрятно или старомодно, ведь Уильям был подростком, но с другой стороны, это же Кенсингтонский дворец!" – вспомнила Синди Кроуфорд.



Синди Кроуфорд и принцесса Диана / Скриншот

Однако все волнения модели исчезли, когда она увидела принцессу Диану. Знаменитая модница вышла к гостье в джинсах и свитере, поэтому сразу же создала непринужденную атмосферу.

"Принцесса Диана была в джинсах и кашемировом свитере и выглядела очень расслабленной. Так что я тоже перестала волноваться. Это был очень милый день и невероятные воспоминания на всю жизнь", – добавила Синди Кроуфорд.

Смотрите видеоблог Наоми Кэмпбелл с Синди Кроуфорд: