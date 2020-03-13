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Синди Кроуфорд показала, как защищается от коронавируса: фото

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Мировые звезды также не остались в стороне от новостей, касающихся пандемии коронавируса. В частности, американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала, как проводит время, когда в мире ширится заболевание.

Знаменитости пытаются уберечь себя от инфицирования коронавирусом всеми возможными путями. Они путешествуют в масках и специальных костюмах, придерживаются установленных правил безопасности и рекомендаций. В частности, Синди Кроуфорд предпочла домашний отдых. Она поделилась с подписчиками в инстаграме милым фото.

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54-летняя супермодель позирует на фотографии со своей собачкой породы йорктиз. Новости о пандемии также волнуют ее, потому звезда решила не выходить лишний раз на улицу.

На снимке видно, что Синди без макияжа, однако она прекрасно выглядит. Четвероногого друга она крепко прижала к себе.

Дождь + новости о пандемии = обнимашки дома,
– подписала фотографию модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Отметим, по состоянию на 12 марта от коронавируса Covid-19 умерли 4 635 человек. Общее количество больных по всему миру составляет 126 414 человек. Выздоровели более 68 тысяч человек. В Украине зафиксировали 3 случая заражения коронавирусом, а также 12 инфицированных и оккупированной территории в Горловке. С 11 марта в Украине объявили общенациональный карантин. Похожие меры безопасности вводятся во многих странах мира. Людей просят не паниковать, ведь все это делается для того, чтобы остановить распространение вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Синди Кроуфорд LifeStyle
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