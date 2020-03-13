Синди Кроуфорд показала, как защищается от коронавируса: фото

Мировые звезды также не остались в стороне от новостей, касающихся пандемии коронавируса. В частности, американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала, как проводит время, когда в мире ширится заболевание.

Знаменитости пытаются уберечь себя от инфицирования коронавирусом всеми возможными путями. Они путешествуют в масках и специальных костюмах, придерживаются установленных правил безопасности и рекомендаций. В частности, Синди Кроуфорд предпочла домашний отдых. Она поделилась с подписчиками в инстаграме милым фото.

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54-летняя супермодель позирует на фотографии со своей собачкой породы йорктиз. Новости о пандемии также волнуют ее, потому звезда решила не выходить лишний раз на улицу.

На снимке видно, что Синди без макияжа, однако она прекрасно выглядит. Четвероногого друга она крепко прижала к себе.

Дождь + новости о пандемии = обнимашки дома,

– подписала фотографию модель.

Отметим, по состоянию на 12 марта от коронавируса Covid-19 умерли 4 635 человек. Общее количество больных по всему миру составляет 126 414 человек. Выздоровели более 68 тысяч человек. В Украине зафиксировали 3 случая заражения коронавирусом, а также 12 инфицированных и оккупированной территории в Горловке. С 11 марта в Украине объявили общенациональный карантин. Похожие меры безопасности вводятся во многих странах мира. Людей просят не паниковать, ведь все это делается для того, чтобы остановить распространение вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала