Синди Кроуфорд призналась, что рожала дома, и поддержала всех беременных в период пандемии

Американская супермодель Синди Кроуфорд имеет двух детей – Пресли и Кайю, но только на днях женщина призналась, что рожала их дома. Для многих это стало настоящим открытием, но таким образом женщина пыталась поддержать тех, кто сейчас находится в ожидании детей.

54-летняя модель Синди обнародовала в своем инстаграме редкую черно-белую фотографию, на которой держит новорожденного малыша, правда неизвестно, кого именно. В заметке к фотографии Кроуфорд решила поддержать будущих мам в разгар пандемии коронавируас и поделиться опытом домашних родов.

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Это сложное время для всех нас, но особенно мое сердце разрывается от мыслей о матерях и их партнеров... В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов,

– поделилась супермодель, попросив поклонников присылать ей вопросы.



Синди Кроуфорд и домашние роды / Instagram / @cindycrawford

Чтобы ответить на самые интересные, звезда устроила Прямой эфир 30 марта вместе с американской доулой (женщина, помогающая принимать роды). Фанаты охотно отреагировали на такую инициативу Синди Кроуфорд и оставили немало положительных комментариев.



Синди Кроуфорд провела прямую трансляцию о домашних родах / Instagram / @cindycrawford

"Удивительная Синди!! Я тоже так много об этом думала... Нам обоим повезло, что у нас дома родились невероятные дети. Спасибо, что поделились этим в качестве варианта для женщин в это время", – написала в комментарии режиссер Рэйчел Гудвин. "Это действительно хорошие новости, которые нам нужно знать", "Да, Синди! Я думаю, вас будут слушать все беременные женщины или мамочки, которые только ими стали. Я очень переживаю за матерей во время этого кризиса", – пишут с восторгом другие женщины-комментаторы.

Передается ли коронавирус от беременных матерей к детям?

По словам экспертов из США и Британии, пока не доказано, что коронавирус может передаваться ребенку в утробе матери. Зафиксирован лишь 1 случай заражения новорожденного малыша, но сейчас проводятся опыты, произошло ли это заражение в утробе, или при рождении. В общем, беременная женщина с коронавирусом может родить вполне здорового малыша, который не будет иметь признаков болезни.

В Украине уже был зафиксирован один случай коронавируса у беременной матери из Киевской области, но она родила вполне здорового малыша.