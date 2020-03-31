24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Синди Кроуфорд призналась, что рожала дома, и поддержала всех беременных в период пандемии

- Читати новину українською
Синди Кроуфорд поддержала беременных женщин / Instagram / @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд имеет двух детей – Пресли и Кайю, но только на днях женщина призналась, что рожала их дома. Для многих это стало настоящим открытием, но таким образом женщина пыталась поддержать тех, кто сейчас находится в ожидании детей.

54-летняя модель Синди обнародовала в своем инстаграме редкую черно-белую фотографию, на которой держит новорожденного малыша, правда неизвестно, кого именно. В заметке к фотографии Кроуфорд решила поддержать будущих мам в разгар пандемии коронавируас и поделиться опытом домашних родов.

Интересно Это была другая реальность: Виктория Бекхэм показала фотосессию для Vogue, сделанную к пандемии

Это сложное время для всех нас, но особенно мое сердце разрывается от мыслей о матерях и их партнеров... В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов,
– поделилась супермодель, попросив поклонников присылать ей вопросы.


Синди Кроуфорд и домашние роды / Instagram / @cindycrawford

Чтобы ответить на самые интересные, звезда устроила Прямой эфир 30 марта вместе с американской доулой (женщина, помогающая принимать роды). Фанаты охотно отреагировали на такую инициативу Синди Кроуфорд и оставили немало положительных комментариев.


Синди Кроуфорд провела прямую трансляцию о домашних родах / Instagram / @cindycrawford

"Удивительная Синди!! Я тоже так много об этом думала... Нам обоим повезло, что у нас дома родились невероятные дети. Спасибо, что поделились этим в качестве варианта для женщин в это время", – написала в комментарии режиссер Рэйчел Гудвин. "Это действительно хорошие новости, которые нам нужно знать", "Да, Синди! Я думаю, вас будут слушать все беременные женщины или мамочки, которые только ими стали. Я очень переживаю за матерей во время этого кризиса", – пишут с восторгом другие женщины-комментаторы.

Передается ли коронавирус от беременных матерей к детям?

По словам экспертов из США и Британии, пока не доказано, что коронавирус может передаваться ребенку в утробе матери. Зафиксирован лишь 1 случай заражения новорожденного малыша, но сейчас проводятся опыты,  произошло ли это заражение в утробе, или при рождении. В общем, беременная женщина с коронавирусом может родить вполне здорового малыша, который не будет иметь признаков болезни.

В Украине уже был зафиксирован один случай коронавируса у беременной матери из Киевской области, но она родила вполне здорового малыша.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости США Звездные родители Синди Кроуфорд
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Новини культури 77404
сегодня , 06:50 Наибольшие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 10170
сегодня , 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Традиції 85989
сегодня , 05:05 Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 17390
сегодня , 07:14 Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
Food and Drinks 11352
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 14521
сегодня , 09:39 Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прошальное сообщение в сети
Новини шоу-бізнесу 3412
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 150825
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
сегодня 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко
30 марта 19:04 10 клипов Леди Гаги, которые поражают креативностью
Уляна Журба
30 марта 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Юлія Михайлова
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук