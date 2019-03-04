Синди Кроуфорд забавно прокомментировала свою молодость: Почему я не ходила голой все время?

53-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд украсила обложку популярного глянца Porter. В интервью журналу знаменитость рассказала о своей дочери, Кайе Гербер, и призналась, о чем из своего прошлого она жалеет.

Синди Кроуфорд была на пике карьеры в 1990-х и 2000-х, именно тогда она и получила статус супермодели, однако и теперь она продолжает сниматься для глянцев и давать откровенные интервью. Так, новые снимки и признания Синди Кроуфорд появились на официальном сайте журнала Porter.

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Во время разговора модель призналась, почему согласилась на довольно откровенную съемку и что она думает о своей молодости.

Я просто делаю то, что мне интересно. Занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие и делает меня релевантной для аудитории. Помню, как в 20 лет я думала, что могу еще 5 лет поработать моделью, а потом заняться образованием и получить "реальную" работу. В 25 я также подумала, что можно поработать еще 5 лет. В 30 – то же самое,

– рассказала Синди.

Она продолжила свой рассказ о молодых годах, признавшись, что сожалеет о том, что мало снималась обнаженной.

Сейчас я не выгляжу так же, как в 20, 30 или даже в 40 лет. Но, если мы следим за собой, то почему нет? Когда я смотрю на некоторые свои снимки для Playboy, то думаю, почему я тогда не ходила голой все время? Я не становлюсь моложе, поэтому хочу отдать дань себе сегодняшней,

– призналась 53-летняя супермодель.



Синди Кроуфорд / Журнал Porter

Также Синди Кроуфорд не смогла не поднять тему, которая часто касается ее дочери Кайи Гербер. К слову, 17-летняя девушка уже успешно работает моделью, позируя на показах знаменитых брендов. Звездная мама заверила, что ни разу не покупала обложку для дочери.

Понятно, что у Кайи есть свои преимущества. Она – моя дочь и об этом знают все. Но когда люди говорят, что я купила для нее обложку журнала, я хочу ответить, что если бы и покупала обложку кому-то, то только себе! И если бы я могла сделать так, чтобы кто-то принял участие в шоу, я бы сделала это для себя,

– заверила звездная мама.