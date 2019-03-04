Синди Кроуфорд забавно прокомментировала свою молодость: Почему я не ходила голой все время?

116 Читати новину українською
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / www.net-a-porter.com

53-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд украсила обложку популярного глянца Porter. В интервью журналу знаменитость рассказала о своей дочери, Кайе Гербер, и призналась, о чем из своего прошлого она жалеет.

Синди Кроуфорд была на пике карьеры в 1990-х и 2000-х, именно тогда она и получила статус супермодели, однако и теперь она продолжает сниматься для глянцев и давать откровенные интервью. Так, новые снимки и признания Синди Кроуфорд появились на официальном сайте журнала Porter.

Читайте также: Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд

Во время разговора модель призналась, почему согласилась на довольно откровенную съемку и что она думает о своей молодости.

Я просто делаю то, что мне интересно. Занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие и делает меня релевантной для аудитории. Помню, как в 20 лет я думала, что могу еще 5 лет поработать моделью, а потом заняться образованием и получить "реальную" работу. В 25 я также подумала, что можно поработать еще 5 лет. В 30 – то же самое,
– рассказала Синди.

Она продолжила свой рассказ о молодых годах, признавшись, что сожалеет о том, что мало снималась обнаженной.

Сейчас я не выгляжу так же, как в 20, 30 или даже в 40 лет. Но, если мы следим за собой, то почему нет? Когда я смотрю на некоторые свои снимки для Playboy, то думаю, почему я тогда не ходила голой все время? Я не становлюсь моложе, поэтому хочу отдать дань себе сегодняшней,
– призналась 53-летняя супермодель.

Сінді Кроуфорд
Синди Кроуфорд / Журнал Porter

Также Синди Кроуфорд не смогла не поднять тему, которая часто касается ее дочери Кайи Гербер. К слову, 17-летняя девушка уже успешно работает моделью, позируя на показах знаменитых брендов. Звездная мама заверила, что ни разу не покупала обложку для дочери.

Понятно, что у Кайи есть свои преимущества. Она – моя дочь и об этом знают все. Но когда люди говорят, что я купила для нее обложку журнала, я хочу ответить, что если бы и покупала обложку кому-то, то только себе! И если бы я могла сделать так, чтобы кто-то принял участие в шоу, я бы сделала это для себя,
– заверила звездная мама.

blog_ava
8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
сегодня
26059
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные мамы Синди Кроуфорд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 16:04 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
14025
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня 15:01 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 14991
Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
2 марта 21:03 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
159
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
2 марта 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
784
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1576
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук