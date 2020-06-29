Певица из Львовщины продолжает делиться с поклонниками яркими моментами с морского отдыха. Ирина Федишин продемонстрировала пляжный образ, который подчеркнул ее соблазнительную фигуру, а особенно – пикантное декольте.

Жаркие видео исполнительница обнародовала на личной странице в инстаграме. Она неоднократно поставляла перед камерой в обольстительных аутфитах. Ирина Федишин решила устроить семейный отдых в Одессе и сполна насладиться летними днями. Даже на морском побережье она щеголяет стильным нарядом.

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Лента социальных сетей наполнена снимками на фоне моря. Тысячи украинцев решили провести выходные в Одессе и делятся кадрами с долгожданного отдыха. Не осталась в стороне и народная любимица Ирина Федишин. Она вместе с детьми и мужем отправилась к морю, однако отмечает, что, несмотря на большое количество людей на пляжах, придерживается социальной дистанции для безопасного отпуска в период пандемии коронавируса.

Пляжный образ Ирины Федишин

Для купания в голубой теплой водичке артистка выбрала синее бикини, завязала на шее. Такой наряд подчеркнул ее аппетитные ягодицы и обнаженную грудь. Чтобы уберечься от палящих солнечных лучей, Федишин надела черную кепку с надписью Calvin Klein. Дополнила пляжный аутфит большими солнцезащитными очками прямоугольной формы с темными линзами. Волосы звезда собрала под кепку, а на лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах.