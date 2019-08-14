"Синяя бездна 2": трейлер второй части фильма с кровожадными акулами

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Синяя бездна 2 – сюжет фильма и трейлер смотреть онлайн
"Синяя бездна 2: сюжет и трейлер фильма / www.youtube.com

Премьера долгожданного фильма ужасов о выживании в океане режиссера Йханнеса Робертса "Синяя бездна 2" выйдет на украинские экраны 29 августа.

Триллер "Синяя бездна" – это сиквел к фильму ужасов, который вышел в 2016 году. Над созданием новой ленты занимались кинематографисты из Великобритании. В англоязычных странах фильм выходит под названием "47 метров под водой".

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Сюжет фильма "Синяя бездна 2"

Четыре девушки в Бразилии решают экстремально провести время во время каникул, поэтому отправляются на побережье, чтобы добраться к старинному затопленному городу. Чтобы посмотреть на руины, им нужно погрузиться на огромную глубину. Поэтому подруги арендуют акваланги и глубоко ныряют в океан.

Головні акторки фільму / Планета Кіно
Главные актрисы фильма / Планета Кино

Впрочем оказавшись посреди руин в узких лабиринтах, девушки понимают, что сделали огромную ошибку и на глубине 47 метров – совсем не одни. Компанию им составит колония кровожадных акул, которые давно ждут добычу.

Добавим, что в этом году впервые дебютировала в фильме Дочь известного актера Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин. Компанию ей составила Корина Фокс. Знаменитые родители пришли на премьеру фильма, которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе, чтобы подержать своих дочерей.

Знаменитості на прем'єрі фільму
Знаменитости на премьере фильма

Трейлер фильма "Синяя бездна 2": смотрите онлайн

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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