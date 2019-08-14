"Синяя бездна 2": трейлер второй части фильма с кровожадными акулами
Премьера долгожданного фильма ужасов о выживании в океане режиссера Йханнеса Робертса "Синяя бездна 2" выйдет на украинские экраны 29 августа.
Триллер "Синяя бездна" – это сиквел к фильму ужасов, который вышел в 2016 году. Над созданием новой ленты занимались кинематографисты из Великобритании. В англоязычных странах фильм выходит под названием "47 метров под водой".
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Сюжет фильма "Синяя бездна 2"
Четыре девушки в Бразилии решают экстремально провести время во время каникул, поэтому отправляются на побережье, чтобы добраться к старинному затопленному городу. Чтобы посмотреть на руины, им нужно погрузиться на огромную глубину. Поэтому подруги арендуют акваланги и глубоко ныряют в океан.
Главные актрисы фильма / Планета Кино
Впрочем оказавшись посреди руин в узких лабиринтах, девушки понимают, что сделали огромную ошибку и на глубине 47 метров – совсем не одни. Компанию им составит колония кровожадных акул, которые давно ждут добычу.
Добавим, что в этом году впервые дебютировала в фильме Дочь известного актера Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин. Компанию ей составила Корина Фокс. Знаменитые родители пришли на премьеру фильма, которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе, чтобы подержать своих дочерей.
Знаменитости на премьере фильма
Трейлер фильма "Синяя бездна 2": смотрите онлайн
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