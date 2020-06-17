Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стильным летним образом. Женщина показала look в ярких оттенках, который идеально подойдет для теплой погоды.

На личной странице Маши в инстаграме появилась красивая фотография. Она предстала перед камерой в актуальной одежде и в очередной раз показала украинским модницам трендовый аутфит.

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Стильный образ Маши Ефросининой

Телеведущая в инстаграм-сторис показывала поклонникам, как проходит ее день. В частности, у нее было запланировано интервью и она продемонстрировала, как собирается на работу.

Знаменитость надела красивую блузку сиреневого цвета, которую соединила с яркими укороченными брюками цвета фуксии. Из обуви выбрала светлые мюли. Дополнила свой аутфит коричневой сумочкой и большими солнцезащитными очками.

Парикмахерша, которая приехала к знаменитости домой, помогла Маше хорошо уложить волосы в легкие локоны, а визажист сделала ей макияж с красивыми розовыми тенями на веках.



Стильный образ Маши Ефросининой​ / Instagram / @mashaefrosinina