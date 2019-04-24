Сирийский художник создает античные миниатюры, которые поражают детализацией: фото

Сирийский художник Абдулрахман Ид, ныне живущий в городе Джедда, на западе Саудовской Аравии, увлекается созданием античного быта в миниатюре.

Его работы поражают высокой детализацией, несмотря на чрезвычайно крошечные размеры утвари. Ид с ювелирной точностью создает резніе окна и балконы, чаши и кувшины, даже керамическую плитку создает собственноручно.

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Учитывая то, что мини-здания выглядят очень "летними", а также в миниатюрах можно заметить электрические провода и столбы на импровизированных улицах, очевидно, Ид намекает, что человечество смогло сохранить некоторые ценные вещи из седой древности.