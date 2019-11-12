"Сиротский Бруклин": кино Эдварда Нортона с ним же в главной роли

Сценарист, режиссер, продюсер и актер в одном лице около 20-ти лет работал над появлением "Сиротского Бруклина" на киноэкранах.

Американский писатель Джонатан Летем опубликовал роман "Сиротский Бруклин" в 1999 году. Эдвард Нортон сразу купил права на экранизацию и понемногу воплощал замысел, который можно назвать проектом мечты – так долго он добирался до киноэкранов.

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Нортон сам занимался сценарием и перенес оригинальную историю во времени – из 1999 года в 1950-е годы. Антураж усилил неонуарную атмосферу "Сиротского Бруклина", с длинными кадрами, красивой музыкой и детективным сюжетом. Выбирая режиссера, актер решил и эту роль взять на себя. Человек-оркестр, не иначе.



"Сиротский Бруклин": официальный кадр из фильма / IMDb

В деталях и персонажах "Сиротского Бруклина" можно запутаться. Особенно, при отсутствии знаний биографии Роберта Мозеса, сыгравшего значительную роль в застройке Нью-Йорка. Впрочем, Нортон проводит зрителям экскурс по всей нужной информации. Основное успевать за богатым подробностями ритмом повествования и не отвлекаться от событий фильма.

Актерский состав "Сиротского Бруклина" собрался знатный. Нортон привлек к съемкам Алека Болдуина, Брюса Уиллиса и Уиллема Дефо. Компания хорошая, и каждому выделили достаточно экранного времени для раскрытия персонажа. Чувствуется, что фильмом занимался человек с актерским опытом.



"Сиротский Бруклин": официальный кадр из фильма / IMDb

Насколько хорошо бы не справились другие, наибольшее внимание держит именно персонаж Нортона. Его Лайонел болен синдромом Туретта. Он то выкрикивает что-то, то говорит скороговорками, то не контролирует свои руки. Нортон прекрасно передает будничные трудности и недостатки болезни, но при этом не провоцирует зрителей к сожалению. Лайонел держится мужественно и постоянно укрощает свою болезнь, насколько это возможно в его ситуации. В противовес сложностям в коммуникации у главного героя в арсенале есть исключительная память. Ну и любовь зрителей, потому разобраться в запутанном сюжете без Лайонела практически невозможно.

Несмотря на более чем двухчасовой хронометрах, "Сиротский Бруклин" держит внимание, красиво подавая историю. Одних антуража и Лайонела достаточно для того, чтобы одобрительно отзываться о кино. И его хорошие стороны перевешивают недостатки, которые даже не хочется замечать.

В любом случае старания Эдварда Нортона достойны уважения. А после просмотра "Сиротского Бруклина" становится очевидно – это не напрасно потраченное Нортоном время. Его "Сиротский Бруклин" достоин прилагаемых усилий и, возможно, даже окупится актеру-режиссеру-сценаристу-продюсеру какой-то кинонаградой.

Рейтинг фильма на IMDb – 7,2. Возрастное ограничение – 16 лет.

"Сиротский Бруклин": смотреть трейлер фильма онлайн

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