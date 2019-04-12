Сирше Ронан-25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино

Чуть ли не самая большая мечта каждого – найти себя, работать в удовольствие и достичь успеха. Сегодня, 12 апреля, знаменитая актриса Сирша Ронан празднует 25-летие. И кому, как не ей, знать, как в юном возрасте реализовать себя на все 100% и получать одни из лучших ролей в киноиндустрии. LifeStyle 24 подготовил историю успеха актрисы и список фильмов, благодаря которым она стала знаменитой.

Она покорила сердца зрителей, будучи совсем ребенком. После триумфа в фильме "Искупление" (2007) ее имя больше не исчезает из заголовков самых популярных изданий США, а лицо периодически появляется на обложках глянцев и в новых голливудских творениях.

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В свои 25 лет Сирша Ронан успела сняться в 22 фильмах, в 12 из которых сыграла главную роль. Никто из опытных голливудских звезд в таком молодом возрасте с ней побороться не смог бы.

Любимица миллионов, обладательница премии Золотой глобус, представлена в категории "Лучшая женская роль" на церемонии BAFTA и трижды номинирована на Оскар – именно этот список достижений говорит о ней, как об успешной актрисе и сильной личности.

Детство

Сирша Ронан родилась в 1994 году в Нью-Йорке в семье актеров. Однако жизнь молодых родителей не была легкой и сладкой, поэтому, когда ей было три года, они переехали жить в Дублин, что в Ирландии. Именно там прошло детство будущей знаменитости. Но надолго семья в Дублине не задержалась. Впоследствии они снова вернулись в Америку.

Интересный факт о Сирше Ронан (полное имя актрисы Saoirse Una Ronan (Сирша Уна Ронан): с ирландского ее имя означает "свобода", второе переводится как "объединение", а фамилия на английский фразируется как "знак".

Ее отец работал в баре, когда его заметил популярный режиссер и предложил сняться в фильме.

Если учитывать тот факт, что отец девушки, Пол, а впоследствии и мать, Моника, были актерами, то может закрасться подозрение, что своей знаменитостью Сирша Ронан обязана им. Однако это не так.



Сирша Ронан с отцом Полом и матерью Моникой / Independent.ie

Часто в своих интервью звезда уверяет, что ее история успеха не подобна рассказам других знаменитостей: она не мечтала о карьере актрисы с детства и точно не видела этого во снах.

Однако определенный вклад в ее кинематографическое будущее отец таки сделал. Пол Ронан увидел у дочери раскованность и желание находиться перед камерой. После этого он брал ее с собой на съемки и уже в 1997 году она впервые имела возможность побыть за кадром съемок триллера "Собственность дьявола".

В одном из своих интервью Сирша призналась, что пребывание на съемочной площадке в детском возрасте дало ей гораздо больше, чем кто-либо может себе представить.

Замечательно, что я могла столько времени проводить на съемочной площадке, изучая секреты своей будущей профессии. Именно поэтому у меня не было иллюзий о том, как снимаются фильмы. Этот опыт мне очень пригодился, когда я сама начала играть в кино,

– заверила актриса.



Сирша Ронан (2018 год) / Getty Images

Юность и начало карьеры

Свою первую эпизодическую роль Сирша Ронан получила в 9 лет. Тогда она появилась в кадрах сериалов "Клинка" (The Clinic') (2003-2004) и "Доказательство" (the Proof') (2005). Как-то при разговоре с журналистом актриса призналась, что после завершения съемок в сериале "Клиника" ее охватил страх, что такое в жизни больше не повторится.

Когда закончились съемки, в течение нескольких недель я была опустошена. Я сидела на кровати рядом с мамой и думала о том, что у меня больше никогда не будет такой работы. Я грустила, потому что та слаженная команда, которая работала над сериалом, больше никогда не соберется вместе, никогда,

– рассказывала Сирша Ронан.

Однако на эпизодической роли в сериале ее актерская карьера не завершилась, а только началась. Наверное, сама Сирша не рассчитывала на такой стремительный рост в довольно юном возрасте. Весь мир узнал о ней после ее роли в полнометражном фильме "Искупление" (Atonement'), который вышел на большой экран в 2007 году.



Сирша Ронан в фильме "Искупление" / IMDb

Стоит отметить, что коллегами Сирши Ронан по площадке стали Кира Найтли, Джеймс Мак-Эвой и Бенедикт Камбербэтч – звезда сериала "Шерлок Холмс". А ярко выраженный талант 13-летней Сирши к актерскому мастерству и четкое умение выражать эмоции перед камерой не смогли не очаровать и зрителей, и съемочную команду. Успех картины был неизбежен. Фильм номинировали сразу на несколько категорий в различных премиях, среди которых Золотой глобус, Оскар, BAFTA и многие другие.

Сегодня лента, в которой детско-юная Сирша Ронан сыграла важного персонажа, считается одной из лучших военных драм. Именно за отлично выполненную роль 13-летняя ирландка впервые была номинирована на Оскар.

Роли, которые принесли Сирше Ронан номинацию на Оскар

1. "Искупление" (2007)

События разворачиваются в 1935 году. Одна богатая семья проводит лето в загородном особняке. Одна из дочерей, 13-летняя Брайони, которую сыграла Сирша Ронан, имеет богатое воображение и мечтает стать писательницей. У нее есть все шансы осуществить свою мечту, ведь девочка обладает незаурядным талантом к написанию пьес. Однажды Брайони должна показать спектакль перед своими родственниками по сценарию одного из собственных произведений. Однако в то же время она следит за событиями, которые происходят в жизни ее старшей сестры.

Сесилия, старшая сестра Брайони, тайно влюблена в сына бывшего садовника Робби. Чувства парня взаимны, однако они не разглашали свои чувства из-за разного социального статуса. Однажды 13-летняя Брайони стала свидетелем курьезной ситуации, которая произошла между Робби и ее сестрой Сесилией. И в подходящий момент смогла использовать эти обстоятельства против него.

После того, как их родственницу Лолу изнасиловали, Брайони указала пальцем на парня, вины которого в этом не было. Ее богатое воображение помогло дорисовать то, чего не было и правдоподобно рассказать свою вымышленную историю. Робби забирают в тюрьму, а с началом Второй мировой войны отсылают на фронт. Между Сессилией и Брайони разгорается жестокая вражда.

Смотреть трейлер к фильму "Искупление": видео

2. "Бруклин" (Brooklyn) (2015)

В фильме "Бруклин" Сирша Ронан сыграла молодую и амбициозную ирландку, которая вынуждена сменить родную тихую деревню на шумный мегаполис. По сюжету, Эллис Лейси переезжает в США с целью найти работу и получить шанс на лучшую жизнь. Девушке тяжело даются резкие перемены, однако со временем Бруклин становится местом ее прибежища. Она постепенно избавляется от ностальгии за своим селом в Ирландии, а также знакомится с парнем, к которому зарождается симпатия.



Сирша Ронан в фильме "Бруклин" / IMDb

Однако судьба сыграет с Эллис в глупую шутку. Только она начнет чувствовать вкус свободы американского города, как будет вынуждена вернуться на родину. Трагические новости от матери побудили девушку оставить Бруклин и отправиться домой.

В Ирландии Эллис знакомится со вторым, совсем другим мужчиной. Он внимателен, умен и интеллигентен. Девушка запуталась в своих чувствах. И тут ей придется сделать важный выбор, который станет решающим на всю ее дальнейшую жизнь: возвращаться в город свободы к Тони или оставаться в родной Ирландии с Джими. Чувства к обоим мужчинам одновременно разрывают душу главной героини на две части.

Смотреть трейлер к фильму "Бруклин": видео

3. "Леди-Берд" (Lady Bird) (2017)

В очередном фильме, который принес актрисе третью номинацию на Оскар, на тот момент, 23-летняя Сирша Ронан сыграла девочку-подростка в переходном возрасте.

Кристина – старшеклассница-бунтарка, которая всю свою жизнь страдает от стабильного недоразумения с окружающими.

Не стал исключением ее разговор с мамой относительно выбора высшего учебного заведения, в который она должна поступать через год. Ведь Кристина мечтает сбежать на Восточное побережье и устраивать свою жизнь в сердце культуры, а ее мать считает, что все, что заслуживает ее дочь – католическая школа, а позже училище недалеко от дома.



Сирша Ронан в фильме "Леди-Берд" / IMDb

Чтобы привлечь внимание к своим желаниям, 17-летняя Кристина выскакивает из машины на большой скорости, из-за чего ее жизнь остается под угрозой. Вследствие этого на плечи бунтарского подростка сваливается немало проблем. Однако именно это становится первой причиной для раздумий о том, что за свою юность она так и не поняла, чего на самом деле хочет. Кристина дает себе время решить эту ситуацию до конца учебного года.

Смотреть трейлер к фильму "Леди-Берд": видео