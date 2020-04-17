Сэм Хьюэн из " Чужестранки "признался, правдивы ли слухи о его" гомосексуальности"

Шотландский актер Сэм Хьюэн, получивший известность благодаря роли Джейми Фрейзера в сериале "Чужестранка", опроверг слухи о своей"гомосексуальности".

Актерам часто приходится играть роли, которые кардинально отличаются от того, какими они являются в жизни на самом деле. К числу таких знаменитостей относится и Сэм Хьюэн. Он часто воплощает на экране образы мужчин с нетрадиционной ориентацией. На личной странице в Твиттере Сэм рассказал, что ему надоело то, что все считают его геем.

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39-летний актер опубликовал сообщение, в котором признался, что в течение последних шести лет терпит постоянные издевательства, преследования и лживые истории. Сэм говорит, что чувствует себя расстроенным и раздавленным и больше не может молчать. Близкие люди из его окружения были обижены, столкнулись со смертельными угрозами.

Я никогда не говорил об этом, потому что верю в человечность. Всегда надеялся, что хулиганы просто оставят нас в покое. Не могу вдаваться в подробности из-за юридических причин, но они оказались профессионалами: учителями, психологами,

- рассказал Хьюэн.

Такое заявление возникло из-за того, что Сэм неоднократно играл роли гомосексуальных мужчин.

Я нормальный парень и совсем не похож на тех персонажей, которых играю,

– заявил в сообщении Хьюэн.

Что известно о Сэме Хьюэне?

Сэм Хьюэн – шотландский актер. Он стал известным благодаря роли Джейми Фрейзера в популярном телесериале "Чужестранка". В 2018 году презентовали фильм "Шпион, который меня бросил", также стал для актера успешным. В общем, за время своей карьеры он успел принять участие в более чем 20 киноработах.