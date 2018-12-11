Сюрприз от Меган Маркл: герцогиня неожиданно посетила Fashion Awards–2018
Герцогиня Сассекская сделала настоящий сюрприз для участников ежегодной церемонии награждения Fashion Awards-2018. Меган Маркл, ожидающая появления первенца, в обтягивающем платье вручила награду особенному дизайнеру.
В понедельник, 10 декабря, Лондон оказался в эпицентре громкого светского события – торжественной церемонии награждения Fashion Awards–2018. Многие знаменитости пришли на мероприятие, засветив элегантные наряды. Хватало и эмоциональных моментов. Однако один выход участники Fashion Awards–2018 восприняли очень бурно.
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Неожиданно во время церемонии на сцену вышла беременная Меган Маркл. По словам очевидцев, этот выход вызвал шквал эмоций у ошеломленных зрителей, ведь участие герцогини Сассекской нигде не было анонсировано.
Для меня большая честь быть здесь, на праздновании лучших дизайнеров в моем новом доме – Великобритании,
– призналась Меган Маркл.
Меган Маркл на церемонии в Лондоне / Instahram @john_phillips_london
Герцогиня Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london
Жена принца Гарри торжественно вручила знаковую награду дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая в свое время создала свадебное платье для герцогини. Согласно фото, креативный директор Givenchy не ожидала такой звездной гостьи, поэтому не сдержала своих эмоций и со слезами обняла Меган Маркл.
Стоит отметить, что выглядела беременная герцогиня роскошно. На мероприятие Меган Маркл одела черное платье от Givenchy, которое подчеркнуло ее округлый живот. К элегантному наряду она подобрала босоножки на каблуке и золотые браслеты.
Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london
Беременная Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london
Герцогиня Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london