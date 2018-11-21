Сюрприз от Меган Маркл: герцогиня посетила сообщество Hubb Community Kitchen
В среду, 21 ноября, герцогиня Сассекская посетила сообщество женщин Hubb Community Kitchen и приготовила с ними пищу. Для официального визита Меган Маркл удачно подобрала наряд.
Меган Маркл пришла в гости к женщинам, совместно с которыми ранее выпустила первую кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook. Средства, полученные с продажи, пошли на улучшение условий проживания женщин, пострадавших от пожара в 2017 году.
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На официальной странице королевской семьи в Twitter появились первые фото с визита жены принца Гарри.
Сегодня герцогиня посетила сообщество Hubb Community Kitchen, чтобы увидеть как меняется место благодаря средствам, изъятым от продаж книги,
– прокомментировали снимок представители Кенсингтонского дворца.
Во время визита Меган Маркл готовила с женщинами пищу, много говорила и обнималась с желающими. Для такого посещения герцогиня выбрала платье и пальто одного цвета – марсала. Под платье герцогиня Сассекская надела плотные черные колготки и надела ботильоны на высоком каблуке.
Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty
Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty