Сюрприз от Меган Маркл: герцогиня посетила сообщество Hubb Community Kitchen

В среду, 21 ноября, герцогиня Сассекская посетила сообщество женщин Hubb Community Kitchen и приготовила с ними пищу. Для официального визита Меган Маркл удачно подобрала наряд.

Меган Маркл пришла в гости к женщинам, совместно с которыми ранее выпустила первую кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook. Средства, полученные с продажи, пошли на улучшение условий проживания женщин, пострадавших от пожара в 2017 году.

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На официальной странице королевской семьи в Twitter появились первые фото с визита жены принца Гарри.

Сегодня герцогиня посетила сообщество Hubb Community Kitchen, чтобы увидеть как меняется место благодаря средствам, изъятым от продаж книги,

– прокомментировали снимок представители Кенсингтонского дворца.

Today, The Duchess of Sussex is visiting the Hubb Community Kitchen to see how the proceeds from ‘Together: Our Community Cookbook’ are already making a difference locally. #CookTogether pic.twitter.com/YbFgXwNezP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 листопада 2018 р.

Во время визита Меган Маркл готовила с женщинами пищу, много говорила и обнималась с желающими. Для такого посещения герцогиня выбрала платье и пальто одного цвета – марсала. Под платье герцогиня Сассекская надела плотные черные колготки и надела ботильоны на высоком каблуке.



Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty



Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty