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Сюжет фантастической ленты "Зараза" в сети сравнивают со вспышкой коронавируса

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Американский режиссер Стивен Содерберг около десятилетия назад экранизировал фантастическую историю про смертельный вирус в триллере "Зараза" (Contagion). Заболевание из Гонконга ширилось по миру, стирая с планеты все живое. Пользователи в сети успели сравнить события фильма со смертельным коронавирусом.

Епідемія коронавірусу почалося з китайського міста Ухань й продовжує ширитися Європою. Потужний спалах хвороби вже встиг позначитися не лише на людському житті та здоров'ї, а й на модній індустрії. Сьгодні смертельні реалії користувачі соціальних мереж порівнюють з фантастичними подіями стрічки "Зараза" (Contagion). 

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Вперше картина була оприлюднена у вересні 2011 року на Венеційському кінофестивалі. Режисером стрічки виступив Стівен Содерберг.

Сюжет: Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу невідомого походження. Хвороба, проти якої немає ні лікувальних препаратів, ні вакцини, стрімко забирає життя заражених. 

Масштабний спалах у США починається з Бет Емхофф, яка повертається додому в Міннеаполіс після відрядження у Гонконгу. Там вона підхопила невідомий вірус і померла за загадкових обставин від невідомої хвороби. Її син Кларк також помер від такої ж хвороби, але чоловік Мітч Емхофф залишився живий завдяки природному імунітету до збудника. Епідемія швидко шириться Америкою, а лікарі з усього світу намагаються відшукати вакцину проти нещадної недуги. 

Актори і ролі фільму "Зараза"

  • Маріон КотіярЛеонора Орантес, лікар-епідеміолог ВОЗ
  • Метт ДеймонМітч Емгофф, чоловік Бет
  • Лоуренс ФішборнЕлліс Чівер, доктор Центру з контролю і профілактики захворювань США
  • Джуд ЛоуАлан Крамвіде, теоретик теорії змов
  • Гвінет ПелтроуЕлізабет "Бет" Емгофф, дружина Мітча
  • Кейт ВінслетЕрін Мірс, доктор Служби епідеміологічної розвідки
  • Браян КренстонЛайл Геґґерті, контр-адмірал Офіцерського корпусу служби охорони здоров'я США

Зараза: дивіться трейлер онлайн 

У соціальних мережах користувачі вже встигли порівняти коронавірус зі смертельним вірусом у трилері "Зараза". Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу, яка зіграла у картині одну з головних ролей, порівняла вірус з захворюванням у фільмі. На особистій сторінці акторки в інстаграмі з'явилася світлина, на якій вона позує у чорній медичній масці. У підписі до фото вона зауважила, що вже перебувала в таких обставинах під час зйомок стрічки "Зараза". 

Зараз соціальні мережі переповнені дописами користувачів, які запевняюють, що голлівудська фантастика ожила у реальному світі: "Ви можете у це повірити? Американський фільм "Зараза", який був показаний у 2011 році, розповідає про вірус, схожий на коронавірус, який шириться з Китаю і світом. Найдивніше, що в кінці фільму з'ясовують причину", "Хто ще відчуває, що ми всі разом живемо тими сценами усіх інфекцій, зомбі чи вампірського апокаліпсису моторошних фільмів майбутнього", "Той факт, що ми живемо у фільмі "Зараза", це просто...". 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle Кино
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