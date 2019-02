Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины

Украинская певица MARUV еще в первом полуфинале отбора Евровидения показала, что ее персону и само выступление с песней Siren Song будут обсуждать еще долго. Так и случилось – она победила в финале Национального отбора и за 2 дня успела побывать в центре внимания всех украинских СМИ, ведь договор об участии певицы в главном конкурсе Евровидение-2019 так и не было подписано.

Что случилось с певицей MARUV (Анной Корсун) и как на отказ от участия в Евровидении отреагировали поклонники и представители шоу-бизнеса – читайте в материале LifeStyle 24.

Читайте также: MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины

Почему MARUV не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Согласно правилам Национального отбора, в Украине в 2019 году должны были принять участие 16 исполнителей – по 8 в каждом полуфинале. 22 января, когда должен был появиться список всех участников Национального отбора, певица TAYANNA решила отказаться от участия в конкурсе, не назвав конкретных причин. Музыкальный продюсер конкурса Евровидение в Украине Руслан Квинта рассказал, что никакого конфликта между ним и певицей не было и речь о несправедливой конкуренции тогда не шла.

Через несколько часов после неожиданного отказа артистки стало известно, что исполнительницу TAYANNA в первом полуфинале Национального отбора заменит украинский творческий коллектив MARUV с солисткой Анной Корсун.



TAYANNA и Анна Корсун – солистка коллектива MARUV / Фото: "Телегид" и Слава Власов

Сразу же после участия в сети стало известно, что MARUV не только отличается от других украинских артистов своим эпатажным стилем, но и гастролями в России. Так, в начале февраля она представила два сольных концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же MARUV заявляла, что это будут ее первые сольные гастроли в вокальной карьере, но ранее она уже выступала в РФ, в частности на Чемпионате мира по футболу Moscow football fest.

8 февраля певица MARUV презентовала свою песню для отбора Евровидения под названием Siren Song. Провокационный клип на песню, в котором она лежит обнаженная в ванной и исполняет песню, уже просмотрели более миллиона раз в YouTube. Такой же успех имеют и другие ее композиции – Star, Let me love you, Black water и другие.

Первый полуфинал Нацотбора Евровидения

Не менее эффектным было ее выступление на отборе Евровидения 9 февраля. MARUV вместе с другими участниками музыкального коллектива удалось действительно поразить судей, надев жакет и чулки на подтяжках. Тогда же ее образ дополняли гламурные очки и обувь на высоких каблуках. Шоу-балет MARUV в похожих нарядах под ритмичные звуки песни исполнял довольно откровенный танец. Мужчинам-судьям – Андрею Данилко и Евгению Филатову – тогда понравилось выступление артистки, а вот Джамала сказала, что такой номер – слишком большая провокация.

В тот же вечер MARUV дала свой первый комментарий по поводу гастролей в России.

Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир,

– ответила солистка.

В тот же день участие MARUV и других исполнителей в "Евровидении", которые продолжают гастролировать в России, отметил и Вячеслав Кириленко. Он отметил, что таким певцам не стоит участвовать в Национальном отборе, чтобы в случае победы не объяснять всему миру, что между Украиной и Россией нет дружбы.

Финал Нацотбора Евровидения и победа MARUV

В финале отбора шоу на телеканале СТБ Анна Корсун исполнила не менее провокационный номер, изменив только сценический образ. Вследствие политического скандала вокруг других финалисток ANNA MARIA (сестер Анны и Марии Опанасюк) весь эфир был достаточно напряженным. Не обошлось и без каверзных вопросов ведущего Сергея Притулы к MARUV, который сначала спросил, или ей предлагали представлять другие страны на Евровидении, на что она ответила утвердительно. Однако она настаивала на том мнении, что только настоящий гражданин страны должен представлять страну на главном конкурсе. После таких фраз Притула не удержался от комментариев и снова спросил, почему она и дальше планирует гастроли в России, если она стоит на такой патриотической позиции.

Я на этот вопрос отвечала в многих интервью. Если вам интересно, вы можете зайти в интернет и послушать мой ответ. Хочу еще раз напомнить, что конкурс Евровидение как раз создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись и появился какой-то общий праздник, чтобы они делились культурой, и я считаю, что это круто и классно. Нужно это поддерживать и в первую очередь это Song Contest, а не политические выборы. С этим вопросом лучше пойти в Верховную Раду, – прокомментировала тогда свою позицию MARUV.

В следующем вопросе от Джамалы, назовет ли она Крым украинским в Тель-Авиве в случае победы на Нацотборе и участии в главном конкурсе Евровидения. На это у MARUV сразу нашелся ответ "да". Но сразу же после ее победы в отборе, где она получила 11 баллов от судей и зрителей, на первой пресс-конференции она не смогла четко высказаться, что она думает о войне на востоке Украины.

Это очень сложный вопрос для меня потому, что мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить, но единственное, что я хочу сказать, я хочу чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось,

– удивила журналистов своим ответом MARUV.

Смотрите видео выступления MARUV в финале отбора Евровидения-2019:

На следующий день в СМИ рассказывали о возможном плагиате песни Siren Song, с которой выступала MARUV, с песни исполнителя Calogero – Face a la mer. В тот же день ставки букмекеров на результаты Украины в главном конкурсе Евровидение резко выросли, подняв ее на четвертую позицию. Из новых деталей также стало известно, что владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица MARUV планировала представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia.

Читайте также: Песня MARUV на Евровидении-2019: текст и перевод песни Siren Song

Неподписание соглашения с НОТУ

На этом скандал вокруг MARUV не завершился. Согласно правилам отбора участников в Украине на Евровидение, первый этап отбора победителя принадлежит телеканалу СТБ. После этого Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна решить и подписать финальный договор с исполнителем, который в мае будет представлять Украину в международном конкурсе.

В понедельник, 25 февраля, певица MARUV обнародовала список нескольких условий договора, в котором, в частности, отметила, что от Национальной телекомпании Украины она ничего не получит: ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промо-поддержки, ни визы. Некоторые условия договора вы можете посмотреть здесь.

Вы, наверное, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни одного закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе,

– добавила MARUV.

Не обошлось и без прецедентов – на событие в украинском шоу-бизнесе отреагировали и в России. После вопроса о возможном неподписании соглашения с MARUV, российский продюсер Иосиф Пригожин предложил MARUV стать участницей от России в 2020 году. Впоследствии певица добавила, что такие же предложения поступили к ней еще от двух других стран. Певицу поддержало много украинских звезд, в частности Потап, Наталья Могилевская и Иван Дорн.

Несмотря на заявления Анны Корсун об отмене гастролей в России, ее все же не допустили к главному конкурсу в Израиле. После 5 часов переговоров между НОТУ и командой MARUV так и не было найдено согласие в некоторых вопросах.

"Певица Анна Корсун (сценическое имя — MARUV) одержала победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который будет представлять Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ПАО "НОТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", – говорилось в заявлении.

Читайте также: Данилко сказал, кто должен поехать на Евровидение-2019

В частности представители общественного вещателя отметили, что в этом году Нацотбор приобрел признаки политизации, поскольку "общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора". Сам же глава Общественного вещания Зураб Аласания подчеркнул, что "задачей Общественного вещателя совсем не является раскол общества", потому он с представителями НОТУ решили избежать чрезмерной политизации конкурса. Также теперь в договоре с победителями Национальных отборов будет указан новый пункт, где исполнитель должен отказываться от гастролей в Российской федерации в течение трех месяцев после конкурса, то есть до главного конкурса Евровидение.

На такую резонансную новость отреагировала и сама MARUV, которая отметила, что именно концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи. Однако артистка заверила, что не они заставили ее отказаться от участия в международном шоу.

Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, станут для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю государство. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не боксерская груша на политической арене,

– заявила MARUV.

Кто поедет на Евровидение-2019 в Израиль

Сразу же после этого встал вопрос, кто сможет представить Украину на международной сцене в Израиле этого года. Де-юре, это должен быть музыкальный коллектив Freedom-Jazz, который получил второе место в финале конкурса (10 баллов). Но член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова рассказала в комментарии LifeStyle 24, что теперь представителя от Украины будут выбирать из всех других 5 финалистов, то есть Freedom Jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и ANNA MARIA. Хотя, относительно последнего дуэта у НОТУ есть самые большие сомнения.

"Мы проведем консультации с нашими юристами, поговорим с представителями СТБ относительно их рекомендаций, потому что это их продукт, их шоу и их жюри. Утвержденное и согласованное нами, конечно. И после этого мы поговорим с менеджментом артистов (участников Нацотбора – LifeStyle 24). А потом примем решение", – пояснила Кольцова.

Также удалось взять комментарий представителей исполнителей YUKO и ANNA MARIA, которые отличились не меньшей скандальностью в отборе Евровидения. Но что одни менеджеры, что другие пока не знают никаких деталей, кто может представлять Украину на мировой арене. Представители же НОТУ уверяют, что переговоры уже ведутся с утра 26 февраля и впоследствии станет известно, кто получит "билет" на Евровидение-2019.