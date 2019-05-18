Скандал на Евровидении-2019: организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси

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Евровидение-2019: Беларусь отстранили от голосования
Евровидение-2019: Беларусь отстранили от голосования / www.unian.ua

Пожалуй, Евровидение-2019 станет одним из самых скандальных в истории вокального конкурса, ведь даже в день финала шоу отметилось инцидентом. Организаторы отменили результаты голосования жюри Беларуси.

Резонансную информацию представители Европейского вещательного союза подтвердили изданию Eurovoix. По их словам, голосование жюри каждой страны состоялось в канун финала Евровидения, 17 мая. Свои баллы они выставили после просмотра окончательной репетиции участников конкурса. Однако голосование не обошлось без скандала.

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Члены жюри из Беларуси не придерживались требования относительно секретности результатов, поэтому в сеть попали баллы, выставленные каждому из финалистов. Утечка информации и стала причиной для аннулирования показателей. При этом в Европейском языковом союзе заверили, что такое радикальное решение не помешает фанатам шоу в Беларуси голосовать за своих фаворитов конкурса.

Как известно, на определение победителя Евровидения-2019 влияют результаты голосования зрителей и нацжури от каждой страны. Исполнитель, который возглавит рейтинг шоу по показателям, станет обладателем престижного кубка. За день до финала Европейский вещательный союз обрабатывает передаваемые данные от жюри. А вот зрительское голосование происходит во время прямого эфира.

СКАНДАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, КОТОРЫМИ ОТМЕТИЛОСЬ ЕВРОВИДЕНИЕ-2019:
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Теги: Евровидение 2019 Скандал Новости Беларуси LifeStyle Новости LifeStyle
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