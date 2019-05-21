Скандал на Каннском кинофестивале: журналистку не пропускали на мероприятие из-за ее обуви

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Каннский кинофестиваль: скандал с журналисткой
Каннский кинофестиваль: скандал с журналисткой / prm.ua

Сотни звезд приехали во Францию, так как именно там проходит одно из самых громких событий года – Каннский кинофестиваль. Однако мероприятие не проходит без скандалов. Так, главного соредактора Variety Клаудию Эллер отказывались впускать на красную дорожку из-за ее обуви.

О недоразумении журналистка написала на своей официальной странице в Twitter. По словам Клаудии Эллер, охранники отказывались пропускать ее с удостоверением журналиста только из-за неправильно выбранной обуви. Согласно дресс-коду Каннского кинофестиваля все женщины должны шагать по красной дорожке на каблуках. А вот Клаудия предпочла удобную обувь серебряного цвета, в результате чего попала в скандальную ситуацию.

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"Минувшей ночью охранники остановили меня перед красной дорожкой Каннского кинофестиваля и сказали, что я не могу пойти на премьеру из-за того, что на мне туфли без каблуков. Я напугала их тем, что опубликую это видео на официальном сайте Variety. Только тогда меня впустили", – рассказала возмущенная Клаудия Эллер.

В 2018 году против этого правила протестовала Кристен Стюарт. Голливудская актриса демонстративно сняла туфли на каблуках посреди красной дорожки в Каннах.


Кристен Стюарт в Каннах / Getty Images


Кристен Стюарт раззулась на красной дорожке / Getty Images

Что такое Каннский фестиваль? Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Традиция берет свое начало с 1939 года. С тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира, на которое приезжают около 35 тысяч профессионалов из разных отраслей, чтобы оценить киноленты или получить награды.

Светское мероприятие длится 10 дней, в течение которых на красной дорожке красуются знаменитости. Громким требованием к их одежде является изысканность. Поэтому мужчины могут прийти на кинособытие исключительно в костюмах или смокингах, а вот женщины – в платьях или костюмах и обуви на каблуках.

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Теги: Скандал Каннский кинофестиваль Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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