Скандал на Нацотборе Евровидения-2020: организаторы ответили на обвинения группы TVORCHI

После прямого эфира финала Нацотбора Евровидения-2020 группа TVORCHI заявили, что у них были неисправности техники, поэтому они и продемонстрировали не самое лучшее выступление. Обвинения в непрофессиональности официально прокомментировали организаторы шоу.

С чего начался скандал

22 февраля в Украине отгремел финал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам шоу, победу одержали группа Go_A. Их выступление высоко оценили судьи и зрители, отдав больше всего баллов. В то же время коллектив TVORCHI, которые стали открытием конкурса, разделили третью строчку рейтинга с David Axelrod.

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И сразу после шоу группа дала резонансный комментарий, который сразу же распространился по сети. Солист Джеффри Кенни заявил, что просто во время его выступления он слышал в наушнике себя, а не музыку трека. Неисправность техники, по его словам, произошла и в полуфинале, когда артисты впервые выступили перед украинской аудиторией. Поэтому такой инцидент они назвали непрофессионализмом организаторов и заявили, что больше никогда не примут участия в Нацотборе.

Это произошло впервые и повторилось. Они получили, что хотели. Ужасный непрофессионализм и позор. Я разочаровался. Я никогда не вернусь сюда,

– заявил Джеффри Кенни.

Впоследствии представители коллектива добавили: "Мы не хотим, чтобы это выглядело как "оправдание", но хотим то, о чем, в принципе и поем – быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале – голос беквокалистов в наушниках у Джефри звучал настолько громко, что было трудно услышать себя. Правда, после этого звукачи извинились. Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле: в наушнике Джеффри не слышал музыки вообще".

Менеджеры TVORCHI признались, что их убеждали не разглашать деталей этого инцидента и замалчивать правду.

Как организаторы Нацотбора отреагировали на обвинения

Уже на следующий день, 23 февраля, на официальной инстаграм-странице СТБ появился ответ организаторов Нацотбора на резонансное заявление. Они убеждают, что на самом деле у группы TVORCHI была исправна аппаратура, и звук был. В то же время музыкальный продюсер шоу Руслан Квинта отметил, что солисту коллектива Джеффри Кенни просто не хватает опыта живых выступлений.

"Все видели, что Джефри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалистами. Это означает, что звук солиста поступал должным образом. Причина того, что он выпал из тональности и у него был нестабильный вокал – в отсутствии опыта. Мы сталкивались с этими моментами у Джеффри на всех этапах отбора, начиная от кастингов и до финала. Помогали группе исправить их во время репетиций. Но, как показало финальное выступление, ребятам есть над чем работать", – отметил Руслан Квинта.

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Кроме этого, он добавил, что перед каждым прямым эфиром на цифровой пульт звукорежиссера поочередно заливаются песни участников в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций. Перед выходом на сцену, по словам Руслана Квинты, каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его "инейрах", слышит ли он себя. Проверку эту TVORCHI прошли.

И на этом скандал не иссяк. В комментариях под заметкой "СТБ" представители TVORCHI оставили комментарий.

"Мы благодарим вас за сотрудничество. Но это очень низко с вашей стороны – звонить и говорить, что ищете виновных и разберетесь в ситуации, а во время этого писать такую статью. Странно слышать от профессионалов: "Это техника, всякое может быть". На этом закроем эту тему", – заявили TVORCHI.

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