Скандал с ANNA MARIA: Известный продюсер назвал Нацотбор на Евровидение операцией ФСБ

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Известный продюсер заподозрил ФСБ в причастности к нацотбору Евровидения
Известный продюсер заподозрил ФСБ в причастности к нацотбору Евровидения / Фото из открытых источников

Украинский продюсер Александр Ягольник заявил, что шокирован поведением дуэта "Анна-Мария". кроме того, некоторые нынешние конкурсанты вызывают немало вопросов.

Ягольник считает, что нацотбор напоминает операцию российских спецслужб, пишет Styler.

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Он отметил, что "находится в диком шоке" от того, что так много участников нынешнего Нацотбора связаны с Россией и интересами России в Украине.

Я смущен до сих пор, особенно когда воочию увидел интервью Анны с Марией. Мне показалось, что этот отбор – это какая-то очередная спецоперация ФСБ над украинским шоу-бизнесом,
– говорит Ягольник.

Накануне заключительного этапа Национального отбора на Евровидение-2019 вокруг сестер Опанасюк вспыхнул громкий скандал. Так, в эфире одного из телеканалов сестры Опанасюк не захотели дать четкий ответ на вопрос, состоялась ли оккупация Крыма.

Впоследствии выяснилось, что их мать Лариса Опанасюк активно поддерживает оккупационные власти на полуострове и получает письма с благодарностями от главы Кремля Путина.

По его словам, "все выстроили так, что кто бы ни поехал от Украины на Евровидение, артиста так или иначе будут связывать с Россией".

"Нет гарантий, что дальнейшие интервью уже в Тель-Авиве не принесут еще сюрпризов вроде интервью девушек из Симферополя", – заявил он.

Что известно о скандале вокруг сестер Опанасюк: смотрите видео

 

 

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Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма LifeStyle Евровидение 2019 Скандал Сестры Анна Мария Опанасюк Украина – Россия Музыка Новости политики
Источник: 24 Канал
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