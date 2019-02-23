Скандал с Анной и Марией Опанасюк на Евровидении: оккупанты зовут певиц обратно в Крым

Участниц дуэта ANNA MARIA, которые принимали участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 и отказались признать войну против России, оккупанты позвали выступать в аннексированный Крым.

Представитель местной пророссийской оккупационной власти Григорий Иоффе подчеркнул, что певиц всегда рады видеть на полуострове, пишут "РИА Новости".

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В интервью на одном из украинских телеканалов сестры Анны и Марии Опанасюк отметились не одним скандальным высказыванием. В частности, девушки отметили, что "Украина потеряла Крым". Кроме того они не смогли ответить на вопрос относительно нынешнего статуса Крыма.

Теперь оккупант Иоффе заявляет, что девушки "не поддались на политические провокации" и проявили себя как "настоящие крымчанки". Кроме того, он признался – с сестрами Опанасюк с детства и наблюдал "за их ростом" давно.

Теперь им надо будет пройти через серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками,

– заявил он.

По его словам, позиция ANNA MARIA по поводу принадлежности полуострова только укрепляет их "достойное звание его уроженок".

Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео