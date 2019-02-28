Скандал с MARUV: НОТУ заявляет, что никаких специальных условий для певицы не было

Специальных условий в контракте для победителя национального отбора на Евровидение-2019 певицы MARUV не существовало. С ней только провели специальную беседу о дипломатической миссии артиста от Украины.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс-конференции в Киеве рассказала, что контракт был готов еще за несколько часов до завершения финала, пишет УНИАН.

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Соответственно, написанных специально для MARUV пунктов там не было.

Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас,

– сказала она.

Со своей стороны, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отметил, что "контракт был готов для любого победителя Нацотбора. По его словам, никакого давления на жюри никто не осуществлял.

"Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил", – добавил он.

Отметим, Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе – Украина на Евровидение в этом году не поедет.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Сама же MARUV обнародовала условия договора НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть. После этого от поездки отказались еще три участника Нацотбора – Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.