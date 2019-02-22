Скандал с сестрами Опанасюк: мать певиц оказалась приспешницей оккупантов в Крыму (фото)

Накануне завершающего этапа Национального отбора на Евровидение-2019 вокруг финалисток Анны и Марии Опанасюк разгорелся скандал. Сначала они сами не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. А потом оказалось, что их мать Лариса Опанасюк получает благодарственные письма от руководителя Кремля Путина, поддерживает оккупационную власть РФ в Крыму и активно с ней сотрудничает.

Родители сестер Опанасюк живут в оккупированном Крыму. Мать дуэта Анна – Мария Лариса Опанасюк работает заместителем главы оккупационного "Совета министров Республики Крым". Женщина была награждена медалью Минобороны России "За возвращение Крыма". А отец артисток работал в оккупированном Крыму судьей, ушел в отставку 2 года назад.

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"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", – сказали сестры Опанасюк.

Из постов Ларисы Опанасюк в Facebook можно сделать вывод, что российская оккупационная администрация Крыма ей нравится. Так, женщина постит благодарность за награды от российских властей, поздравляет с Днем работника прокуратуры Российской Федерации, участвует в мероприятиях, посвященных комсомолу, фотографируется с незаконно возведенным Крымским мостом.

Подборка постов в Facebook матери сестер Опанасюк Ларисы

Что именно сказали о Крыме сестры Опанасюк?

на вопрос телезрителя "Чей Крым?" певицы сказали: "Крым – наш, наша родина";

"Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано";

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым";

на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, сказали: "На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы".

Скандал с сестрами Опанасюк: смотрите видео