Скандал с шеф-редактором Vogue Украина: Ольга Сушко уволилась из журнала

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Ольга Сушко уволилась из журнала Vogue Украина
Ольга Сушко уволилась из журнала Vogue Украина

После резонансных обвинений в плагиате главный редактор глянца Vogue Украина Ольга Сушко покинула глянец.

Соответствующее официальное заявление обнародовали на сайте "Медиа Группы Украина". Согласно сообщению, отстраненная от работы Ольга Сушко уволилась 9 ноября. Пока неизвестно, кто окончательно займет ее кресло.

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"С 9 ноября Ольга Сушко покидает пост главного редактора Vogue UA. До нового назначения обязанности главного редактора будет исполнять издатель VOGUE UA Елена Чернова", – говорится в заявлении медиа-холдинга.

Почему разгорелся скандал?

В конце октября 2018 года в сети разгорелся громкий скандал. Шеф-редактор украинского Vogue написала статью, которая по содержанию очень похожа на колонку Шахри Амирхановой, которая вышла в журнале Harper's Bazaar в 2006 году. Это несколько смутило поклонников глянца и возмутило представителей Vogue.

 

Как Ольга Сушко отреагировала на обвинения

Сама главный редактор решила не откараскиваться от обвинения и попросила прощения у читателей и редакционной коллегии. Ольга Сушко пояснила, что за немалую нагрузку она поручила главную статью июньского номера Vogue Украина внештатному журналисту. Она извинилась перед Шахри Амирхановой, заверив, что это была ее ошибка – не проверить работы фрилансера.

Оправдание Ольги Сушко / соцсети

На это мгновенно отреагировала российская журналистка, которая с юмором прокомментировала заявление коллеги Ольги Сушко.

Я тронута, что эта девочка хранила мое письмо в течение 12 лет и оно что-то для нее значило! Я писала его в сложный момент своей жизни и, кажется, у нее он сейчас тоже непростой. И она его неплохо отредактировала,
– написала Шахри Амирханова.

Однако, как оказалось, Ольга Сушко не впервые заимствовала текст из других изданий. В номере Vogue за ноябрь вышла колонка главного редактора со скопированными чужими словами.

 

Как в Vogue отреагировали на скандал

В редакции глянца сразу же пообещали разобраться с ситуацией. Представители "Медиа Группа Украина" заверили, что в Vogue проведут служебное расследование, в результате которого выяснят все детали скандала. Сразу после резонансного обвинения Ольгу Сушко отстранили от работы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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