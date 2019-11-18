Скандал с визой в США у Мисс Украина-Вселенная: чем все закончилось

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Анастасия Суббота со второй попытки получила визу в США / Instagram / @awwsaturday

Украинская модель Анастасия Суббота со второй попытки все же получила визу в США и уже через три недели будет представлять Украину на международном конкурсе красоты.

Почему Анастасию Субботу не пускали в США?

Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная 14 ноября получила отказ в визе в США, объясняя свое решение неубедительностью документов, предоставленных девушкой. Президент конкурса Мисс Украина-Вселенная Анна Филимонова отметила, что 26-летняя Анастасия выполнила все условия и своевременно подала документы на рассмотрение посольства, во время собеседования прекрасно ответила на все вопросы на английском языке и объяснила цель поездки.

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Кроме разговора с представителем консульства, модель добавила приглашение на Мисс Вселенная-2019, справку от банка с выпиской о движении денежных средств на ее счету и все другие необходимые документы. Но в консульстве США, по мнению Филимоновой, не уделили достаточно внимания документам Субботы. Поэтому было направлено обращение к главе дипмиссии, ведь в случае повторного отказа Анастасия Суббота могла бы не попасть на конкурс 8 декабря.

Следует знать: согласно условиям организаторов, претендентка Мисс Вселенная на главную корону должна приехать в Атланту (США) за две недели до съемок. В случае отказа в американской визе, это может стать причиной для отмены заявки Украины на участие в конкурсе Мисс Вселенная.

Чем завершился визовый скандал?

16 ноября модель Анастасия Суббота повторно прошла собеседование в посольстве США и на этот раз все же получила визу. Об этом сообщили организаторы конкурса Мисс Украина-Вселенная. Вероятно, на положительное решение повлияло обращение Анны Филимоновой и огласка об инциденте в украинских СМИ.

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Друзі, щасливі повідомити, що сьогодні Анастасія Суббота отримала візу США! Це означає, що Анастасія зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з гідністю представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси — "Міс Всесвіт" @missuniverse ! ⠀ Ми вдячні Посольству США, а особливо панові Послу США Вільяму Тейлору, за повторний розгляд заявки та за допомогу в отриманні візи. Ми не підведемо ?! ⠀ ___ ⠀ We are happy to announce that Miss Ukraine Universe 2019 Anastasiia Subbota (@awwsaturday ) applied for the US visa today a second time and her visa was approved ! ⠀ Which means that Anastasiia will be able to represent Ukraine at the world's biggest pageant - #MissUniverse on December, 8th in Atlanta (Georgia). ⠀ We are grateful to the US Embassy @usembkyiv and the United States ambassador to Ukraine William B. Taylor, for their help! ?

Допис, поширений МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

 

Теперь же Мисс Украина-Вселенная готовится к отъезду на международный конкурс уже через несколько дней. Финал конкурса красоты Мисс Вселенная состоится 8 декабря в Атланте.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Конкурс красоты
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