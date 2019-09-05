Скандал в Одессе: художника Александра Ройтбурда уволили за проукраинскую позицию

В Одессе разгорелся большой скандал: знаменитого художника Александра Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея. Соответствующее решение приняли местные депутаты, которые, по словам художника, не могут простить ему проукраинскую позицию.

Что известно об увольнении Александра Ройтбурда

4 августа в Одесском облсовете депутат Алексей Кобильников вынес на повестку дня вопрос об увольнении Александра Ройтбурда. В заявлении говорилось, что руководитель местного музея не реагирует на запросы о финансировании учреждения и в ответ издевается над депутатами, сообщает ТСН.

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За увольнение художника отдали свои голоса 51 представитель Одесской ОГА. Это третий раз, когда депутаты инициировали голосование, а для принятия решения объединились представители "Оппоблока" и "Солидарности". Такую настойчивость публично не поддержала и.о. председателя ОГА Светлана Шаталова и представитель партии "Европейская Солидарность" Юрий Басюк.

Ваша настойчивость не имеет границ. Ваши "договорняки" противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, в частности, за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?

– заявила Светлана Шаталова.

Против такого решения выступили и одесские художники и активисты, которые уже анонсировали акции протеста с требованием "Верните Ройтбурда". Они убеждены: депутаты хотят наказать художника за его проукраинскую позицию и резкие комментарии о России.

Увольнение Александра Ройтбурда/Фото: Facebook/@ Александр Ройтбурд

Реакция Александра Ройтбурда

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд уже успел прокомментировать скандальное увольнение. В "Завтраке с 1+1" он заявил, что депутаты уволили его, потому что "не воспринимают" современную культуру и хотят, чтобы Одесса не развивалась. В то же время художник признался, что причиной мог быть и спор с "Оппоблоком".

"Это длинная история. Она началась с политических противоречий с "Оппоблоком", который не может мне простить проукраинской позиции. И потом это перешло в разряд какой-то почти религиозной вражды. Это мировоззренческий конфликт. Эти люди не воспринимают того, что выше их персональных горизонтов. Их раздражает то, что выходит за пределы понимания о том, какой должна быть жизнь провинциального города, какой должна быть провинциальная культура. А я хочу, чтобы культура Одессы перестала быть провинциальной", – заявил Александр Ройтбурд.

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Кроме этого, художник добавил, что увольнение не было для него неожиданностью. Еще со дня его избрания на должность директора Одесского музея – в марте 2018 – начались своеобразные притеснения. Депутаты местного облсовета не спешили назначать его главой, аргументируя это тем, что Александр Ройтбурд якобы рисовал свои картины человеческими экскрементами и показывал антироссийскую позицию.

Они развернули против меня очень грязную лживую кампанию травли. Их не устраивает моя политическая позиция,

– ранее заявлял Александр Ройтбурд.

Отметим, что Александр Ройтбурд – успешный художник, чьими работами восхищается весь мир. В 2018-м он решил изменить Одесский художественный музей, привлекая к этому инвесторов. За 1,5 года работы директора выросло количество посетителей музея, а в его стенах проводят экспозиции, которые посещают другие художники, в частности, писатель Сергей Жадан.



Александр Ройтбурд и Сергей Жадан / Фото: Facebook / @Александр Ройтбурд