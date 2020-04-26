Скандал в семье Снежаны Онопко: модель заявила об избиении и угрозах от своего мужа

Всемирно известная украинская фотомодель Снежана Онопко собирается расстаться со своим мужем после 10 лет брака. Она заявила, что Николай Щур неоднократно бил ее, а также рассказала о его измене.

Об этом она рассказала в интервью изданию JetSetter.

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Известно, что муж модели до этого был осужден, однако, несмотря на криминальное прошлое, Онопко его всегда поддерживала, и никогда не упрекала.

Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу – словом, всем,

– отметила Снежана Онопко.

Кроме этого, недавно она узнала о любовнице мужа, с которой он проводит время в общем доме супругов.

По словам модели, она была готова расстаться как можно быстрее, и забрать 2 автомобиля, в том числе приобретенный за собственные средства Онопко Rolls-Royce, чтобы больше никогда не встречаться с бизнесменом. Однако когда узнала, что другая женщина проживает в ее доме и пользуется ее посудой, то решила настаивать на разделе имущества.

Снежана Онопко даже предоставила изданию JetSetter фотографии с инстаграм-сториз новой любовницы ее мужа.



Инстаграм-сториз любовницы Николая Щура / Фото jetsetter

Снежана Онопко рассказала, что сейчас муж модели отказывается расставаться. Впрочем, несмотря на постоянные угрозы со стороны Щура, девушка ищет юридические пути расторжения брака.

Это уже не первый раз, когда супермодель собирается расставаться с Николаем Щуром. В 2017 году на ее инстаграм странице появился пост, в котором она опубликовала прощальное обращение к мужчине. Впоследствии Снежана Онопко публично заявила, что ее профиль взломали, и этот пост был выходкой хакеров.