Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и выступает в России, вернулась в Украину. Из столицы она опубликовала несколько фото на своей странице Instagram.

Скандальная Ани Лорак сейчас находится в Киеве. Вероятно, из Москвы звезда прилетела 20 сентября, ведь именно в этот день она опубликовала первое фото, отметив столицу Украины в геолокации. Перед камерой певица позировала в теплой куртке, а рядом с ее ногой стоял небольшой чемодан.

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Впоследствии на странице Ани Лорак появились и другие фотографии. Артистка появилась в приталенном комбинезоне, расшитом пайетками. Кроме этого, звезда примерила блестящий пиджак поверх черного наряда.

Готовим много сюрпризов для вас,

– написала Ани Лорак.

Пока неизвестно, почему Ани Лорак вернулась в Украину. Судя по хештегам, приложенным к сообщениям, певица будет снимать клип к новой песне "Сон". В треке Ани Лорак спела об измене любимого, что можно считать фрагментом из ее биографии. Кроме этого, в СМИ подозревают, что певица может представить новую песню на новогодних концертах, которые будет транслировать телеканал "Интер". Однако пока певица не комментирует этих предположений журнала "Viva".

Что известно об измене мужа Ани Лорак?

В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Впоследствии СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.



По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без обручального кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.