Скандальная Ани Лорак приехала в Киев: фотофакт

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Ани Лорак в Украине
Ани Лорак в Украине / Instagram / @anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и выступает в России, вернулась в Украину. Из столицы она опубликовала несколько фото на своей странице Instagram.

Скандальная Ани Лорак сейчас находится в Киеве. Вероятно, из Москвы звезда прилетела 20 сентября, ведь именно в этот день она опубликовала первое фото, отметив столицу Украины в геолокации. Перед камерой певица позировала в теплой куртке, а рядом с ее ногой стоял небольшой чемодан.

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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Впоследствии на странице Ани Лорак появились и другие фотографии. Артистка появилась в приталенном комбинезоне, расшитом пайетками. Кроме этого, звезда примерила блестящий пиджак поверх черного наряда.

Готовим много сюрпризов для вас,
– написала Ани Лорак.

Пока неизвестно, почему Ани Лорак вернулась в Украину. Судя по хештегам, приложенным к сообщениям, певица будет снимать клип к новой песне "Сон". В треке Ани Лорак спела об измене любимого, что можно считать фрагментом из ее биографии. Кроме этого, в СМИ подозревают, что певица может представить новую песню на новогодних концертах, которые будет транслировать телеканал "Интер". Однако пока певица не комментирует этих предположений журнала "Viva".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Что известно об измене мужа Ани Лорак?
В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Впоследствии СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без обручального кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Музыка Ани Лорак Российские гастролеры
Источник: Lifestyle
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