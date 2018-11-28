Скандальная киноактриса Хизер Локлир попала в психиатрическую больницу

Звезда известного американского телесериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, которая прошлые полгода имела проблемы с наркотиками и правосудием, попала в психиатрическую больницу. Вместо трех плановых дней лечения она там проведет 2 недели.

Об этом сообщают в издании TMZ.

57-летняя знаменитость после проблем с судебной волокитой из-за избиения медработницы находилась дома, однако ее тревожное состояние только ухудшалось. Хизер пришлось обратиться к специалистам, которые сначала сказали ей, что она будет лечиться только три дня.

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Однако состояние звезды до сих пор остается нестабильным, из-за чего врачи вынуждены были оставить Локлир под своим присмотром еще на 2 недели. Инсайдеры издания сообщают, что актрису могут выписать раньше, но после этого ее должны направить на серьезнее лечение. Сама же актриса отказывается от помощи медиков и требует, чтобы ее отправили домой.

Напомним, что в июне Хизер Локлир госпитализировали из-за попыток покончить с собой. Звезда долгое давно уже борется с наркотической и алкогольной зависимостями. Через несколько дней после госпитализации она напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте, после чего вмешивалась в работу полиции и за это в скором времени предстанет перед судом. В сентябре также стало известно, что она нанесла вред не только полицейскому, но и работнику экстренной медицинской службы, которая тоже подала в суд на актрису. Адвокат актрисы передал Верховному суду округа Вентура, что Хизер не признает себя виновной по всем обвинениям.

Что известно о Хизер Локлир?

Кроме успешной актерской карьеры, женщина известна тем, что в последние годы попадает во все больше скандалов. Хизер Локлир давно борется с зависимостями и впервые попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства. Зимой этого года актриса попала в тюрьму за избиение бойфренда.