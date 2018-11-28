Скандальная киноактриса Хизер Локлир попала в психиатрическую больницу

137 Читати новину українською
Хизер Локлир
Хизер Локлир / www.dailymail.co.uk

Звезда известного американского телесериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, которая прошлые полгода имела проблемы с наркотиками и правосудием, попала в психиатрическую больницу. Вместо трех плановых дней лечения она там проведет 2 недели.

Об этом сообщают в издании TMZ.

57-летняя знаменитость после проблем с судебной волокитой из-за избиения медработницы находилась дома, однако ее тревожное состояние только ухудшалось. Хизер пришлось обратиться к специалистам, которые сначала сказали ей, что она будет лечиться только три дня.

Читайте также: Хизер Локлир вышла из тюрьмы и сразу попала в больницу из-за передозировки наркотиками

Однако состояние звезды до сих пор остается нестабильным, из-за чего врачи вынуждены были оставить Локлир под своим присмотром еще на 2 недели. Инсайдеры издания сообщают, что актрису могут выписать раньше, но после этого ее должны направить на серьезнее лечение. Сама же актриса отказывается от помощи медиков и требует, чтобы ее отправили домой.

Напомним, что в июне Хизер Локлир госпитализировали из-за попыток покончить с собой. Звезда долгое давно уже борется с наркотической и алкогольной зависимостями. Через несколько дней после госпитализации она напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте, после чего вмешивалась в работу полиции и за это в скором времени предстанет перед судом. В сентябре также стало известно, что она нанесла вред не только полицейскому, но и работнику экстренной медицинской службы, которая тоже подала в суд на актрису. Адвокат актрисы передал Верховному суду округа Вентура, что Хизер не признает себя виновной по всем обвинениям.

Что известно о Хизер Локлир?
Кроме успешной актерской карьеры, женщина известна тем, что в последние годы попадает во все больше скандалов. Хизер Локлир давно борется с зависимостями и впервые попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства. Зимой этого года актриса попала в тюрьму за избиение бойфренда.

Теги: LifeStyle Скандал Голливуд
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
380
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
256
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
27 ноября 11:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 4161
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
26 ноября 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
368
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
26 ноября 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 2982
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 ноября 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
457
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук