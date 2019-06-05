Скандальная MARUV призналась, что побуждает ее посещать психотерапевта

Знаменитая украинская певица, которая гастролирует по России, стала гостьей шоу "Слава+". Во время разговора с ведущим Славой Деминым MARUV рассказала, почему время от времени посещает кабинет психотерапевта.

Каждый вторник на YouTube-канале Люкс ФМ выходит новый выпуск шоу "Слава+" с новым звездным гостем. Для съемок эфира, который появился на странице Люкс ФМ накануне, 4 июня, героиней стала скандальная певица MARUV.

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В процессе интервью певица, которая из-за гастролей в России отказалась представлять Украину на Евровидение-2019, призналась, что посещает психотерапевта. К тому же, кабинет врача она посещает не одна, а со своим мужем Александром Корсуном.

Мы с ним очень сознательные люди, мы ходим к психотерапевту. Мы часто занимаемся самоанализом и я, в принципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне,

– заверила певица.

Также она добавила, что общим проблемам, которые возникают в процессе семейной жизни, они с Александром также находят решения у психотерапевта. Чаще всего это те случаи, когда они не могут прийти к компромиссу один на один.

Смотрите полный выпуск "Слава+" с MARUV: видео