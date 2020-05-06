Скандальная "Мисс Украина" Маргарита Паша рассказала, какой должна быть современная женщина

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша снова будоражит сеть. В своем блоге красавица, которая уже успела отметиться острыми и скандальными заявлениями, рассказала о требованиях к современным женщинам.

Маргарита Паша опубликовала в инстаграме соответствующее сообщение, к которому прикрепила фото в купальнике. По словам "Мисс Украина 2019", немало поклонников просили ее написать свои мысли о сексуальности и чем она отличается от сексапильности. Поэтому, не мешкая, Маргарита Паша анонсировала будущий пост, отметив, какой должна быть современная женщина.

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Мы живем в веке, когда женщина должна быть многогранной, интересной,

разносторонне развитой, с особым шармом, загадкой... У нас есть все возможности для того, чтобы все это развивать в себе, самосовершенствоваться и идти в ногу со временем,

– отметила Маргарита Паша.

Немало ее поклонников поддержали эту мысль, а вот некоторые подписчики блога намекнули, что это сексизм, ведь не только к женщинам повышенные требования.

В какие скандалы попадала Маргарита Паша?

В сентябре 2019 года в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Главную корону получила харьковчанка Маргарита Паша. После этого девушка неоднократно попадала в скандальные новости. В частности, Маргарита отказалась давать интервью на украинском языке.

Я имею право высказывать свои мысли на языке, на котором я хочу. Или закон Украины не позволяет мне думать на русском?

– заявила Маргарита Паша.

Впоследствии "Мисс Украина 2019" пыталась исправить ситуацию, отметив, что "любит многонациональность и поликультурность Украины, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". Кроме этого, после пожелания процветания Крыму, который аннексирован Россией, Маргарита Паша ответила на заявления хейтеров. Девушка написала в сети цитату о псевдопатриотах.

"Особая привлекательность патриотизма заключается в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. При чем с чувством глубокого достоинства", – написала Маргарита Паша.