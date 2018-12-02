Скандальная певица Светлана Лобода открыла собственный бизнес в России

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Скандальная певица Светлана Лобода открыла собственный бизнес в России
Скандальная певица Светлана Лобода открыла собственный бизнес в России / wworld.com.ua

Известная певица Светлана Лобода открыла бизнес в России. Женщина начала активно продвигать собственную линию косметики, а также пообещала поклонникам за приобретение продукции автограф и совместное фото.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Вместе с российским косметическим брендом BeautyDrugs Лобода выпустила палетку теней "Почувствуй себя SuperSTAR", которая эксклюзивно представлена в одной из сетей косметических магазинов РФ.

Лобода роздавала автографи лише тим, хто купив її дорогу косметику

Лобода раздавала автографы лишь тем, кто купил косметику

Певица написала в Instagram обращение к поклонникам, в котором пригласила их на сразу две презентации с автограф-сессией: 30 ноября в универмаг "Bolshoy" в Екатеринбурге и 2 декабря в московский торговый центр "Афимолл Сити". Артистка пообещала, что ее автограф получат только те, кто раскошелиться на недешевую именную косметику.

Стоит добавить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 рублей (около 960 гривен), а полная стоимость без скидки — 2660 рублей (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.

Отметим, что Светлана Лобода продолжает работать в России даже после того, как россияне обстреляли украинские корабли и захватили военнопленных, а в Украине объявили военное положение. Она засветилась в Москве на "Песне года-2018", а также приняла участие в записи новогоднего концерта для "МузТВ", не говоря уже о том, что сейчас певица гастролирует по российским городам в рамках своего тура.

Теги: LifeStyle Украина – Россия Музыка Новости России Бизнес Светлана Лобода
Источник: 24 канал
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