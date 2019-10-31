Скандальное дело Кевина Спейси внезапно закрыли: известна причина

34 Читати новину українською
Кевин Спейси избавился от одного сканлдального дела
Кевин Спейси избавился от одного сканлдального дела / pagesix.com

Голливудский актер Кевин Спейси, которого сразу несколько человек обвинили в сексуальных домогательствах, избавился от одного скандального дела. Причиной стала внезапная смерть истца.

Как сообщает Independent, на днях представители Окружной прокуратуры Лос-Анджелеса приняли решение об отзыве судебного дела против Кевина Спейси. В комментарии журналистам они объяснили, что внезапно умер мужчина, который подал жалобу на голливудского актера. Следовательно без обвинителя невозможно вести следствие и доказывать преступление в суде.

Читайте также: Без адвоката, декламируя стихотворение: Кевин Спейси впервые за 2 года появился на публике

"Дело о сексуальном насилии прокуроры не могут доказать без участия жертвы в судебном процессе. Поэтому обвинения были сняты", – рассказал работник прокуратуры.

Пока правоохранители не сообщают, что стало причиной смерти мужчины, отмечая только, что она была внезапной. Имени истца также решили не разглашать, следуя просьбе жертвы секс-скандала об анонимности. Известно, что мужчина работал массажистом и утверждал, что Кевин Спейси осенью 2016 года заставил касаться его гениталий во время сеанса.

Что известно о скандальном деле с Кевином Спейси?
Волна секс-скандалов на протяжении нескольких лет охватила Голливуд. Один за другим жертвы сексуального насилия рассказывают свои жуткие истории, обвиняя известных людей в преступлениях. Среди фигурантов резонансных дел – звезда "Карточного домика" Кевин Спейси.

В конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили голливудского актера в сексуальных домогательствах. Кевин Спейси решил признать вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. В сентябре 2018 года со Спейси сняли какие-либо обвинения, поскольку срок давности вероятных преступлений давно истек. В декабре появилось новое дело в отношении актера (домогательства к сыну экс-ведущей Хизер Юнру), и в январе он должен был предстать перед судом.

blog_ava
Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
сегодня
4046
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Секс-скандал Кевин Спейси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня 12:01 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 2055
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
30 октября 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 819
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
30 октября 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1445
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 338804
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2495
Новости
Больше новостей
Залиште відгук