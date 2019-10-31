Скандальное дело Кевина Спейси внезапно закрыли: известна причина

Голливудский актер Кевин Спейси, которого сразу несколько человек обвинили в сексуальных домогательствах, избавился от одного скандального дела. Причиной стала внезапная смерть истца.

Как сообщает Independent, на днях представители Окружной прокуратуры Лос-Анджелеса приняли решение об отзыве судебного дела против Кевина Спейси. В комментарии журналистам они объяснили, что внезапно умер мужчина, который подал жалобу на голливудского актера. Следовательно без обвинителя невозможно вести следствие и доказывать преступление в суде.

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"Дело о сексуальном насилии прокуроры не могут доказать без участия жертвы в судебном процессе. Поэтому обвинения были сняты", – рассказал работник прокуратуры.

Пока правоохранители не сообщают, что стало причиной смерти мужчины, отмечая только, что она была внезапной. Имени истца также решили не разглашать, следуя просьбе жертвы секс-скандала об анонимности. Известно, что мужчина работал массажистом и утверждал, что Кевин Спейси осенью 2016 года заставил касаться его гениталий во время сеанса.

Что известно о скандальном деле с Кевином Спейси?

Волна секс-скандалов на протяжении нескольких лет охватила Голливуд. Один за другим жертвы сексуального насилия рассказывают свои жуткие истории, обвиняя известных людей в преступлениях. Среди фигурантов резонансных дел – звезда "Карточного домика" Кевин Спейси.



В конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили голливудского актера в сексуальных домогательствах. Кевин Спейси решил признать вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. В сентябре 2018 года со Спейси сняли какие-либо обвинения, поскольку срок давности вероятных преступлений давно истек. В декабре появилось новое дело в отношении актера (домогательства к сыну экс-ведущей Хизер Юнру), и в январе он должен был предстать перед судом.